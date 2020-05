Utvalget av elbiler i det norske markedet kommer til å øke betydelig det neste året. En av dem som snart melder seg på her er Mazda.

Deres første elbil heter MX-30 og er klar for norske kunder i september. Nå bekrefter Mazda at de aller første bilene har rullet av samlebåndet på fabrikken i Hiroshima i Japan.

Mazda sier selv at bilen er designet hovedsaklig med tanke på Europa. Mange av eksemplarene vil derfor finne veien til vår del av verden.

Mazda startet med å selge en såkalt First Edition av bilen, til svært gunstige 259.000 kroner. Dette er fortsatt tilgjengelig og skal gjelde til 30. juni, eller så langt det begrensede antallet rekker.

Den spesielle løsningen på bakdørene er med på å gi bilen særpreg.

200 kilometer rekkevidde

Tidligere i vår offentliggjorde også Mazda ordinær startpris på bilen. Den legger seg 10.000 kroner under First Edition, vi snakker altså 249.900 kroner.

Modellprogrammet er kompakt og følger oppsettet som er kjent fra Mazda 3 og CX-30, med kun to utstyrsnivåer.

Den godt utstyrte innstegsmodellen heter SKY. Toppmodellen COSMO leveres med alt tilgjengelig fabrikkmontert utstyr og valg mellom to ulike interiørtemaer. Pris her er fra kr 284.900.

Rekkevidden oppgis til 200 kilometer, ved kombinert kjøring etter den nye og strengere WLTP-testsyklusen. Rekkevidde for bykjøring oppgis til 262 kilometer.

Slik ser det ut innvendig, Mazda har løftet interiørkvaliten sin betydelig de siste årene.

Kompromiss

Med dette er MX30 langt fra noen rekkevidde-mester. Men dette er også et bevisst valg fra Mazda. De forklarer dette med at de tenker på hele produktets livssyklus, og tar alle faktorer inn i betraktning – inkludert utslipp ved produksjon og det de kaller "utnyttelse av jordens ressurser".

Derfor har de valgt et batteri med kapasitet på 35.5 kWt for MX-30, og mener at det gir det optimale kompromisset mellom nytteverdi og bærekraft. Mazda anfører også at dette bør dekke det daglige behovet for de aller fleste.

75 kilo taklast

I Norge er dette neppe optimalt, men i flere andre markeder ser vi at kundene etterspør elbiler med lavere rekkevidde, mest av alt fordi mindre batteripakker også gjør dem rimeligere.

Bagasjerommet er på inntil 366 liter med alle seter oppe, og bilen er godkjent for taklast inntil 75 kilo. Det siste er naturligvis viktig for norske kunder.

MX-30 er første elbil ut fra Mazda. Den markerer seg med lav pris, men også betydelig mindre rekkevidde enn de fleste konkurrentene kan by på.

Toppfart på 140 km/t

Mazda har fokusert på å benytte bærekraftige materialer i interiøret. Derfor er skinnsetene erstattet med kunstskinn og tekstilmaterialer, dørpaneler er i et materiale laget av resirkulert plast, og det er brukt miljøvennlig kork på deler av den flytende midtkonsollen.

Bilen gjør 0-100 km/t på 9,7 sekunder og toppfarten er begrenset til 140 km/t.

MX-navnet er velkjent hos Mazda. Det mest kjente eksempelet er MX-5, men både MX-3 og MX-6 har vært i produksjon tidligere. Mazda CX-7, som er en SUV, ble opprinnelig vist som konseptbil under navnet MX-Crossport.

