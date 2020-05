Søtalarm! Sjekk hvem som har flyttet inn hos Karin og Ottar

For noen uker siden ble paret fra Lom reserveforeldre. Nå er det ville tilstander i stua.

Katten til en av naboene til Karin Kvamme og Ottar Dalen i Lom er en beryktet ekornjeger. Og da det for fire uker siden dukket opp to forkomne ekornunger, skjønte paret at de måte trå til som reserveforeldre hvis de nesten nyfødte ungene skulle overleve.

Nå har ekornungene vokst seg store og kanskje litt for geskjeftige. Huset til Karin og Ottar er blitt lekeplass for to ekorn-unger

– Det er treningsstudio, det her, utbryter Ottar Dalen mens ekornene klatrer rundt på ham.

– De fyker som en karusell rundt på kroppene våre, ler Karin Kvamme.

– Hva synes du er mest morsomt med dem?

– Det er når de leker seg, det. Sånn som nå, sier Ottar.

MATMOR: Karin sier det blir vemodig å slippe løs ekornene. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Døden nær

Det var to temmelig medtatte ekorn-unger de fikk i hus for fire uker siden. Karin viser bilder av at ekorn-ungene får melk fra en sprøyte.

– De fikk melk en tre-fire ganger, så kom de seg igjen, forteller Ottar.

– Naboene regnet med at det var katten som hadde tatt moren deres, sier Karin.

– I stedet for å la dem dø, så måtte en bare ta dem med seg.

Jaktet på av skjære

– Vi forsøkte å sette dem ut igjen for å se om noe ekorn ville ta seg av dem, men det var bare skjærer som begynte å jakte etter dem, sier hun.

– Den ene dro liksom den ene bakfoten etter seg, så han var ikke helt i form. Jeg var nesten redd den skulle dødd, sier Karin.

Det var lokalavisa Fjuken som først skrev om hvordan paret reddet de to små ekornungene.

Men nå er de to ekornungene ikke til å holde styr på lenger.

REDDET: Ekornene ble matet på melk da Karin og Ottar kom dem til unnsetning. Foto: Karin Kvamme

De stjeler hundemat fra hunden og graver ned i blomsterpottene, gnager av blomster og biter på sofaputene.

– Ja, nå begynner de å gå på inventaret, nå, sier Ottar.

– Og da må de ut, fortsetter han.

Skal settes ut igjen

Nå planlegger Karin og Ottar å sette ut ekornene på et trygt sted i nærheten. Karin tror det blir vemodig.

– Ja, det blir det, vi må bortpå og se etter dem da, vet du.

Ottar tror det blir stille.

– Ja, det blir bare bikkja igjen som ligger i sofaen når ekornet blir borte.