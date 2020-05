Andreas (44) har hatt en enorm karriere, men han husker ingenting

Med tolv sesonger i NHL og Stanley Cup-tittelen fra 2007/08 for Detroit Red Wings som høydepunktet fikk Andreas Lilja en eventyrlig karriere.

– Dessverre husker jeg ingenting fra karrieren. Store biter er borte. Jeg husker bare det jeg har sett på video i etterkant, sier han til Expressen.

Lilja sliter også med korttidshukommelsen, og forteller at han for eksempel kan glemme å hente barna.

HØYDEPUNKTET: Svenske Andreas Lilja vant Stanley Cup med Detroit Red Wings i 2008. Foto: Keith Srakocic

– Selvfølgelig er det frustrerende iblant, og det hender at det skaper irritasjon hos folk rundt meg når jeg glemmer ting. Samtidig er det noe man blir vant til. Det er egentlig ikke et stort problem, sier Lilja til Aftonbladet.

Det skjebnesvangre skjedde i en slåsskamp på isen med Nashville Predators-spiller Shea Weber i 2009. To ganger ble Lilja slått i bakken.

Hockeysvensken pådro seg sin sjuende hjernerystelse i karrieren.

Til tross for konstant hodeverk, fortsatte han å trene, men etter hvert måtte Lilja kaste inn håndkleet. Slåsskampen med Weber ble det siste han gjorde den sesongen. Så kom sjokkbeskjeden etter en undersøkelse av hjernen.

– Jeg hadde mange blodkar som hadde dannet seg til en ball på utsiden av hjernen, forteller Lilja til Expressen.

Legen nektet Lilja å spille videre. Skulle «ballen» gå i oppløsning, kom han til å bli hjernedød umiddelbart. Han beskriver beskjeden «som å få en kniv i magen», men han nektet å gi seg.

Med grønt lys fra tre leger ville han få lov til å entre isen igjen. Han oppsøkte leger over hele USA for å finne noen som kunne gi tommel opp. Ett år etter den skjebnesvangre Nasville-kampen var han tilbake.

Det ble tre sesonger til USA, før han avsluttet karrieren med to sesonger i Rögle i Allsvenskan. Nylig ble han ansatt som assistenttrener i Malmö.

– Jeg elsker å prate med gamle lagkamerater, men problemet er at jeg ikke husker noe. Iblant går det opp et lys for meg: «Visst faen, så morsomt!», men faktum er at jeg ikke husker noen kamper, sier Lilja til Aftonbladet.