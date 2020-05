Slik forklarer Spanias største avis sin besettelse for Braut Haaland

I løpet av de første 143 dagene av 2020 har Erling Braut Haaland vært hovedoppslag i den spanske sportsavisa Marca hele sju ganger.

Til sammenligning har Lionel Messi prydet førstesida bare tre ganger – mens Real Madrid-manager Zinedine Zidane klokker inn på fem.

Marca hevder den norske 19-åringen topper spissønskelista til Real Madrid. TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener det da er grunn til å lytte.

– Det er den store avisen som har best innsikt i Real Madrid, og har best grunnlag for å si noe. Det kan også være litt politikk i det, at de sår dette frøet nå. Det er ikke sikkert det blir noe av i år, men neste år er det realistisk. Er det én avis som vet hva som rører seg i Real Madrid, er det Marca, sier Stamsø-Møller.

– Han er en «killer»

Det voldsomme Braut Haaland-fokuset i Spanias største sportsavis vitner om at nysgjerrigheten og fascinasjonen for den norske 19-åringen er stor også utenfor våre landegrenser.

Marca-reporter Alberto Rubio forklarer avisas Haaland-tapetsering med at folk er sulteforet på nye superstjerner i fotballen.

Marca-reporter Alberto Rubio. Foto: TV 2.

– Jeg tror fotballen savner en ny storhet etter Messi og Ronaldo, etter at de delte på å vinne Gullballen i så mange år. Fotballen trenger noe nytt. For noen år siden oppdaget man Kylian Mbappé, og jeg tror Haaland representerer noe av det samme: Han er spiss, rask, sterk, scorer masse mål og er en «killer», sier Rubio til TV 2.

Han beskriver Haalands oppblomstring som en eventyrhistorie, og sier nordmannen var et ubeskrevet blad i Spania frem til han banket inn et hat trick i Champions League-debuten for Salzburg.

– Interessen for Haaland blant leserne våre er helt enorm. Jeg tror leserne sitter med den samme følelsen som det vi gjør: At en ny stjerne er født. De siste ukene og månedene har vi oppdaget mange morsomme ting og funfacts. For eksempel husket jeg historien om hans far og Roy Keane, men da vi skjønte at det var faren til Erling Haaland, var det en slags «wow»-følelse, sier Rubio og ler.

Fylle tomrommet etter Ronaldo

Marca-journalisten nøler ikke med å betegne Haaland som «den heteste spissen i verden», og rister lattermildt på hodet når han gjengir Opta-statistikken som viste at Haalands bare trengte sju skudd på mål på sine sju første scoringer for Dortmund.

– Det er galskap. Når vi ser en høy spiss, er de gjerne begrenset på andre områder. Men Haaland har alt. Han er høy, men samtidig veldig, veldig rask. En eksepsjonell atlet. Hvis jeg ikke tar feil, har Haaland scoret 41 mål for Salzburg og Dortmund denne sesongen. Det er ett mer enn alle spissene til Real Madrid til sammen.

– Hva tenker du om å få Haaland og Ødegaard sammen for Real Madrid?

– Jeg tror det kan være en veldig bra duo både for Norge og Real Madrid. Ødegaard har sin styrke i nøkkelpasningene på siste tredel, og med Haaland som er en mester på å time løpene sine i bakrom, kan det bli et veldig bra par. Ødegaard vil vi helt sikkert få se i Real Madrid, enten det blir neste sesong eller året etter, men Real Madrid er også interessert i Haaland, fordi de har manglet en skikkelig måltrussel siden Cristiano Ronaldo forsvant. Jeg tror Haaland kan fylle det tomrommet, sier Rubio.

Merkevaren Braut Haaland

Det er to år siden Real Madrid solgte Cristiano Ronaldo til Juventus, men portugiseren har vært savnet foran mål i Madrid. Luka Jovic fra Eintracht Frankfurt har ikke slått til på Santiago Bernabéu.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué mener det er flere grunner til at Haaland er brennhet i Spania.

LA LIGA-EKSPERT: Guillem Balagué. Foto: Olof Andersson

– Real Madrid ser etter en spiss som kan skyte dem tilbake på topp. Det er logisk at mediene gjenspeiler det. Det er ikke enkelt å score mål, så når Haaland scorer for moro skyld, er det enda en grunn til at det er interesse, sier Balagué.

– Du må ha talentet, dedikasjonen og litt flaks. Nå er det ingenting annet enn Bundesliga, så det blir mer fokus på ham. Spania ser på den ligaen nå. Når han starter med å score mål, blir interessen dobbelt så stor, mener han.

La Liga-eksperten mener også spekulasjonene er med å bygge opp Haaland som merkevare. Balagué er sikker på at superagenten Mino Raiola bidrar til det.

– Real Madrid kjøper en merkevare, ikke bare spilleren, til en enda større merkevare. Haaland passer inn, men det betyr ikke at Real Madrid kommer til å gå for ham. Det er en spiller med en personlighet og kvaliteter av ypperste klasse som blir diskutert sammen med de beste spissene i verden, sier Balagué.

– Media er ikke Real Madrid, men de skjønner hva Real Madrid vil, legger han til.

Spanjolen påpeker at Real Madrid har til vane å gjøre et storkjøp hvert eller annet hvert år.

– Det er ingen klausuler som gjør at Haaland kan dra til vinteren, men det er en enighet om at Dortmund skal være villig til å lytte til bud sommeren 2022. Det er lite trolig med en overgang før det. I mellomtiden kommer han til å være på mange avisforsider i Spania, tror Guillem Balagué.

Hetest i Europa

Simen Stamsø-Møller mener selv ikke hypen rundt Martin Ødegaard, da den var på sitt mest intense rundt 2014/15, kan måle seg med det som nå er under oppseiling.

– Det har aldri vært en hetere norsk spiller internasjonalt når det gjelder overgangsrykter enn Erling Braut Haaland. Det har litt med tiden vi er inne i nå å gjøre, når det ikke sparkes så mye ball og er spekulasjoner og antagelser om fremtiden. Men det er Haaland som gjelder, og han selger noe voldsomt nå. Og han er den alle ser på som den neste superstjernespissen i verden, sier Stamsø-Møller.

– Tror du skriveriene skyldes reell interesse, eller bare fordi han er heit?

– Det er en blanding av de to, men først og fremst fordi han er så heit akkurat nå. Og det er selvfølgelig bra for ham at det bare spilles toppfotball i Tyskland nå. Dersom han fortsetter med det han driver med, kommer ikke dette til å avta i det hele tatt.

– Real Madrid er en av de to-tre største klubbene i verden, og de følger med – akkurat som alle andre – på Braut Haaland, konstaterer Stamsø-Møller.

DRØMMEDUO: Kanskje vil Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland også bli lagkamerater i Real Madrid i fremtiden. Foto: Stian Lysberg Solum

Han påpeker at Real Madrid har endret strategi de siste årene. Fra å hente etablerte superstjerner, går de oftere for de beste unge spillerne.

– Det er helt logisk at de ser på Haaland som en mulig erstatter til Benzema. Kanskje ikke i år, men sannsynligvis neste år, for eksempel, sier Stamsø-Møller.

– Tror du vi får se Ødegaard og Braut Haaland sammen i Real Madrid?

– Det er fullt realistisk at vi kan få se to nordmenn i kanskje verdens største klubb om et drøyt år. Det er helt sprøtt å tenke på. Det er jo ikke mange spillere i verden som er like hete som disse nå.

– Jeg tror også at Haaland kan bli et prestisjeprosjekt for Real Madrid. Og man skal ikke se bort fra at de driver og «dealer» og snakker litt sammen allerede nå. Borussia Dortmund er det vi kan kalle for verdens beste trampoline til de største klubbene. Haaland er der nå, og han herjer, sier Stamsø-Møller.

Joshua King mener «sky is the limit» for spisskollegaen på landslaget.

– Han lukter mål mer enn noen andre jeg har sett i norsk drakt, sier Bournemouth-spissen, som mener Ole Gunnar Solskjær er det nærmeste man kommer en tilsvarende målsnik.

– Erling har et uhyrlig talent. Han kommer til å bli en av verdens beste spisser, det tror jeg på, sier King.