NBA-trenerlegenden Jerry Sloan (78) er død

Sloan døde av komplikasjoner fra Parkinsons sykdom og Lewy-legeme-demens, som han slet med de siste årene av livet sitt.

– Det var en ære og et privilegium å ha en av de beste og mest respekterte trenere i NBAs historie som ansvarlig for vårt lag, heter det i en uttalelse fra Miller-familien som eier Jazz.

Sloan vant 1221 kamper som trener, fjerde flest i NBA-historien. Jazz-laget med John Stockton og Karl Malone var blant de beste som aldri ble mester. Begge finaleårene ble Chicago Bulls-laget med Michael Jordan for sterkt.

Ga seg over

Sloan var en dyktig og høyt respektert trener, men fra den mye omtalte dokumentarserien «The Last Dance» om Jordans karriere huskes han for et par pressekonferanser hvor han måtte gi seg over.

– Visste dere at han var syk? Jeg antar jeg er den siste som får vite noe, sa han etter femte finalekamp i 1997, da Jordan storspilte selv om han var så syk at han knapt visste hvor han var. Ifølge dokumentaren var han blitt matforgiftet da han bestilte pizza kvelden før kampen.

– Er dette virkelig resultatet? Sluttresultatet?, spurte Sloan da han fikk kamprapporten etter tredje finalekamp i 1998, da hans lag ble fullstendig utspilt og tapte 54-96.

Jordans forgjenger

Det var 245 trenerskifter i NBA i løpet av tiden Sloan hadde jobben med Jazz. Tidligere var han trener for Chicago Bulls, som han også spilte for i ti år fra klubben ble opprettet i 1966. «The original Bull», som han ble kalt, var den første spiller som fikk sitt draktnummer (4) fredet av Bulls. Michael Jordan (23) er en av bare tre andre som er tildelt den æren.

– Jerry var vår klubbs ansikt fra den ble skapt til midten av 1970-tallet. Han var en stor spiller og en Hall of Fame-trener, men framfor alt var han en flott fyr, sa Bulls-eier Jerry Reinsdorf fredag.

Sloan er den eneste spiller i NBA-historien som har hatt snitt på over sju returer og to ballerobringer gjennom hele karrieren.

