Nå er 22-åringen tidenes best betalte

Tennisesset tok tennisverdenen med storm da hun vant sin første Grand Slam høsten 2018. Deretter vant hun Australian Open, og klatret til topps på verdensrankingen.

Selv om hun før koronapausen dalte til en tiendeplass, har stjernestatusen bidratt til å gjøre henne til tidenes mest innbringende kvinnelige idrettsutøver over et tidsrom på tolv måneder. Det melder Forbes.

Ifølge det anerkjente magasinet tjente Osaka 374 millioner kroner på premiepenger og sponsorer. Det var 14 millioner kroner mer enn tenniskollega Serena Williams, og 77 millioner kroner mer enn den tidligere rekorden. Den ble satt av Maria Sjarapova i 2015, også hun tennisspiller.



Osaka er født i Japan, men flyttet til USA allerede som treåring. Hun har imidlertid japansk statsborgerskap og valgt å representere hjemlandet.

– For dem utenfra, er Osaka et relativt nytt ansikt med en fantastisk historie. Når du kombinerer det med at hun er ung og flerkulturell, er det to egenskaper som hjelper henne i å nå ut til et stort publikum. Resultatet er et globalt ikon for markedsføring innen sport, sier professoren David Carter til Forbes.