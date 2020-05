Mann (72) knivdrept i videomøte

En mann fra delstaten New York ble ifølge politiet drept av sin egen sønn under et Zoom-møte.

Ifølge britiske BBC ble en 72 år gammel mann drept av sin egen sønn (32) da han deltok i et videomøte på tjenesten Zoom torsdag ettermiddag.

Ifølge nyhetskanalen er det ikke kjent hvilket type møte 72-åringen deltok i, og ifølge dem er det usikkert i hvilken grad deltakerne så den kriminelle handlingen ble begått. Flere deltakere skal ha ringt politiet da de oppdaget at vedkommende hadde falt.

– De gjorde det rette

Ifølge nyhetskanalen var det andre 20 deltakere i videomøtet. Ifølge BBC flyktet sønnen ut et av vinduene i boligen og forlot åstedet etter handlingen. Flere av deltakerne ringte politiet, og 32-åringen ble pågrepet rundt en time etterpå.

– De gjorde det rette. De var alle bekymret for vennen sin. Det er fryktelig at de måtte bli vitne til dette, sier Kevin Beyrer i det lokale politiet til The Washington Post.

Ble skadet i fall

Sønnen er senere fraktet til sykehus for mindre skader han fikk da han hoppet ut vinduet, skriver ABC News.

– Laken ble skjært i stykker av en mann som tilsynelatende var naken, sier et vitne til TV-kanalen WABC.

Vitnet uttaler at det så ut som at mannen dekket til noe.

Ukjent motiv

Ifølge politiet, som har siktet sønnen for drap, tok det en stund for deltakerne i videomøtet å finne ut hvor 72-åringen bodde for å lokalisere hvor den kriminelle handlingen hadde skjedd.

Ifølge WABC tok det rundt et kvarter før deltakerne greide å resonnere seg frem til hvor den drepte mannen bodde.

Motivet for drapet i New York er foreløpig ikke kjent.

Har fått kritikk

Ifølge The Washington Post er videotjenesten Zoom blitt hyppig brukt verden over under koronaviruspandemien som følge av restriksjoner og kanselleringer. Tjenesten har tidligere fått kritikk for sikkerhetsproblemer og muligheten uvedkommende har for å sabotere møter. Deriblant har det skjedd eksempler på at personer har kommet seg inn på møter for å spre rasistiske, ekstremistiske og pornografiske bilder.

Tidligere i mai opplevde blant annet Norges Cykleforbund dette, da skjermen deres ble kuppet, og det ble delt grove overgrepsbilder.

Tjenesten har som følge av kritikken lansert en 90-dagers plan for å fikse problemene, og har gjennomført oppdateringer for å hindre uvedkommende adgang.

Ifølge avisa hendelsen i New York trolig det første drapet som skjer under et Zoom-møte under pandemien.