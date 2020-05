Presidenten hevder at bønn har beseiret viruset

Den amerikanske ambassaden i Tanzania advarer om at landet kan få en stor økning i antall koronasmittede. President Magufuli sier at bønn allerede har bekjempet viruset.

Tanzania har en befolkning på over 56 millioner mennesker, men har kun 509 registrerte smittetilfeller i landet.

Landet har heller ikke oppdatert tallene siden 8. mai.

I mellomtiden har landets president, John Magufuli, sparket Tanzanias helseminister, arrestert kritikere av regimet, og hevdet at WHO og andre land overreagerer på koronakrisen, skriver AP.

– Sønnen min hadde viruset. Han ble helbredet av å drikke en blanding av ingefær og sitroner, nå er han hjemme og gjør armhevinger, sa presidenten om koronaviruset.

I mars erklærte han også at landet skulle be i tre dager for å få koronaviruset til å forsvinne.

– Gud har besvart deres bønner, sa Magufuli på søndag.

Nekter

Til tross for den amerikanske ambassadens advarsler om at Tanzania vil få en økning i koronasmittede og at landets største by, Dar-Es-Saalam, allerede er overveldet av koronaviruset, så nekter Tanzanias regjering for at landet sliter med å håndtere koronakrisen.

– Det er synd at koronaviruset har ført til feilinformasjon, propaganda og falske nyheter, sier en talsperson for regjeringen, Hassan Abbas.

Abbas sier videre at landet har klart å senke antallet koronasmittede og at regjeringen har jobbet tett med internasjonale eksperter og Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO og African Center of Disease Control and Prevention har på sin side kritisert landet for å ikke ha oppdatert informasjonen om landets koronasmittede.

– Regjeringen holder tilbake tall om antall døde, det er 100 prosent sikkert. Helsesystemet er fullstendig overveldet. Situasjonen er ikke bra, sier Zitto Kabwe, lederen av opposisjonspartiet ACT-Wazalendo.

En annen opposisjonspolitiker, Freeman Mbowe fra partiet Chadema, har hevdet at det daglig dør over 30 mennesker av koronaviruset i Dar-Es-Saalam.

– Om noen sier at vi har flere døde, hvor er de pårørende til dem som har dødd? Kom med navnene, svarer Abbas.

Tiltak

De tanzanianske myndighetene har stengt landets skoler og universiteter, men Magufuli har nektet å stenge landets kirker, moskeer, puber og restauranter.

Der hvor andre afrikanske land, eksempelvis Tanzanias naboland Kenya, har innført strenge reiserestriksjoner, har Magufuli argumentert for at landets økonomi bør være førsteprioritet.

– Alle prosjektene i landet ville ha blitt stoppet. Hvordan skulle vi hatt råd til å mate folket? Hva skulle de ha gjort? Vi har valgt å gjøre ting på denne måten. Det begynte med Gud og det vil avsluttes med Gud, sa presidenten.

Magufuli har også satt spørsmålstegn ved koronatestens treffsikkerhet.

3. mai hevdet presidenten å ha testet dyr, frukter og forskjellige typer motorolje for koronaviruset, for så å si at en papaya, en fugl og en geit hadde testet positivt.

Dagen etter sparket presidenten direktøren for folkehelseinstituttet i landet.

Knebling

Amnesty International og Human Rights Watch har tidligere kritisert Magufuli for å ha kneblet journalister, uavhengige organisasjoner og politiske motstandere.

Tre tanzanianske medieorganisasjoner har også blitt bøtelagt for å ha «spredd falsk og misvisende informasjon» om regjeringens koronahåndtering.

– Presidenten bør reflektere rundt hvordan hans regjering har fjernet viktige deler av rammeverket for menneskerettigheter i landet. Folk i Tanzania har ikke mulighet til å ytre seg, har Roland Ebole fra Amnesty International sagt om Magufuli.

Magufuli har vært president i Tanzania siden 2015, og har sagt at han også vil stille til gjenvalg i 2020.