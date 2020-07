Man kan si mye fint både om Volvo Amazon 123 GT, 240 Turbo og V70R AWD, men noen sportsbil var ingen av dem.

Det nærmeste Volvo kom det, var strengt tatt med sin P1800 – som kom helt tilbake i 1961.

Men noen direkte konkurrent til heftige biler som Porsche 911, Audi R8 eller Mercedes AMG GT har Volvo aldri hatt.

Den spreke konseptbilen S90 coupe ble heller ikke noe av. Den ble til den lekre hybridbilen Polestar 1 i stedet. Fra nå av er det nettopp Polestar som i utgangspunktet skal ta seg av høyytelsesversjonene fra den kanten, og ikke Volvo.

Det kinesiske selskapet Geely, som nå eier Volvo, har for øvrig også en svært anerkjent sportsbilprodusent i porteføljen. Nemlig legendariske Lotus – som er viden kjent for sine Formel 1-biler og spreke sportsbiler.

Vision Gran Turismo

Mye tyder vel derfor også på at at Volvo ikke kommer med noen sportsbil i nær framtid. Det var i alle fall det alle trodde. Inntil bilder av denne bilen – bevisst eller ubevisst – dukket opp på Instagram-kontoen til wedesignvolvo som tilhører Volvos designgruppe.

Bilen som kalles Volvo Vision Gran Turismo er naturlig nok et konsept, designet av av russiske Yury Zamkavenka, som har hatt praksisplass på Volvos designavdeling.

Denne var det ikke mange, om noen, som så komme ...

Se alle bildene av Volvo Vision Gran Turismo her:

Volvoen forsvant for snart fire år siden – mer populær enn noen gang

Typiske Volvo-detaljer

Skissene viser hvordan Vision Gran Turismo har hentet inspirasjon fra sportslige kombimodeller fra Volvo. Kanskje særlig fra 850 / V70. Man behøver heller ikke veldig mye fantasi for å se likhetene til designikonet Volvo P1800 ES.

Selvfølgelig er nyere signatur-detaljer som Tors hammer-frontlysene og den nye Volvo-grillen på plass. Men inspirasjon fra nettopp 1800-modellen, er blitt lagt til.

Det kunne vært morsomt om Volvo, som nå ønsker å være et premium-merke, hadde tatt sjansen på å lage en skikkelig signaturmodell. Men mye tyder vel på at denne konseptbilen forblir et konsept – og at den dermed ikke blir å finne i butikkene i framtiden.

Dette var drømmebil for mange på 60-tallet

