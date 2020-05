Kommer med sommer-advarsel til nordmenn

Fredag 13. mars fikk Espen Nakstad en telefon som skulle snu opp ned på hverdagen hans de neste månedene.

Det var Helse- og omsorgsdepartementet som ringte og lurte på om han kunne være fungerende assisterende helsedirektør. Årsaken var at så mange i Helsedirektoratet var i karantene fra den dagen.

– Jeg hadde jo sittet i møter om krisehåndteringen noen uker allerede, men jeg så vel ikke helt for meg, før jeg fikk den telefonen, at det skulle bli nødvendig å steppe inn på den måten, sier Nakstad i TV 2-programmet Presseklubben.

– Litt lei

Siden den gang har han vært en av de mest synlige personene i pressen for å fronte Norges håndtering av koronakrisen. Nakstad har gått fra intervju til intervju for å svare på alle slags spørsmål.

– Jeg er nok litt lei av å svare på spørsmål, men samtidig dukker det jo også opp nye spørsmål fra dag til dag, som må besvares.

Overrasket

Nakstad sier han ble overrasket da han så hvilket omfang koronakrisen fikk i norske medier.

– Det som overrasker meg, er hvordan korona har preget nyhetsbildet så lenge. I starten var det hele nyhetssendinger som kun handlet om korona, og det var bare værmeldingen som skilte seg ut. Jeg kan ikke huske noe tilsvarende, sier Nakstad.

Riktig retning

I løpet av disse ti ukene har pilene begynt å peke i riktig retning flere steder – også i Norge. Samtidig går debatten om Norge har valgt riktig strategi for å håndtere pandemien.

– Hender det at du ligger våken om natten og tenker at vi har valgt feil?

– Nei, jeg gjør faktisk ikke det. For jeg er ganske sikker på at vi har valgt rett for Norges del. Dette traff andre land før oss, og da kunne vi ta et mer bevisst valg enn andre, som var nødt til å stenge ned med en gang, sier Nakstad.

Advarer

Nå nærmer sommeren seg, og mange nordmenn har så smått begynt å ta hverdagen tilbake.

Helsetoppen kommer imidlertid med en advarsel til dem som nå tenker at det er på tide å senke skuldrene helt.

– Det er bra å senke skuldrene og tenke på andre ting. Men vi må samtidig huske de helt grunnleggende tingene; og det er å holde seg hjemme hvis man er syk, og holde avstand til hverandre, sier han og fortsetter:

– Gjør vi det, så kommer vi veldig langt, tror jeg.

