Vi i Broom har tatt en liten titt i bakspeilet for å se hva som rørte seg på bilfronten for rundt 20- 30 år siden. Ikke selve bilen denne gangen, men vi har derimot laget en liten mimreserie om det ulike tilbehøret som mange av oss hadde i eller på bilen den gang. Men som kanskje, av flere grunner, har gått litt i glemmeboken i dag.

I dag ser vi nærmere på vippe-taklukene i glass, som var veldig populære på 80-tallet:

Takluker var en gang i tiden vederstyggelig dyre. Skulle du ha det originalt på for eksempel en Audi eller BMW tidlig på 80-tallet, kostet de glatt en månedslønn eller mer.

Problemet var bare at andre knapt kunne se at du hadde takluke. Løsningen ble å montere en vindskjerm i plastikk – gjerne blå, grønn eller sågar oransje. Det hindret trekk – og gjorde at folk så at du hadde tatt deg råd til takluke. Noen ganger var nok det siste argumentet vel så viktig som det første.

Dårlig erfaring

Så tøff blir en Polski Fiat med ettermontert takluke! Denne her i tillegg både radioantenne og aluminiumsfelger ...

Selv har jeg et litt ambivalent forhold til takluker. Den første bilen jeg hadde, med originalmontert sådan, var en Opel Manta B. Det første jeg gjorde med den bilen var å sette på den omtalte vindskjermen. Selvfølgelig for at folk skulle se jeg hadde "høl i taket", men også i et håp om at det skulle bremse vannlekasjen fra soltaket noe.

Den bilen var nemlig konstant våt i baksetet. Ingen fant noen gang ut hvordan vannet kom dit. Det våte baksetet var ikke akkurat noe sjakktrekk, når jeg og en kompis skulle sjekke opp "smårips" på rånestripa. Ryktene gikk om den kule Opel-en med vått baksete. Vi kjørte mye alene, jeg og Morten ... Bilen kvittet jeg meg med relativt fort.

Apropos det med prisen på disse original-lukene. Det fantes også et fattigmanns-alternativ. For bare noen få hundrelapper kunne man nemlig få glassluker som kunne vippes opp i bakkant. Den litt fingernemme klarte fint å montere disse selv også. De ble umåtelig populære utover på 80-tallet. Nesten annenhver bil hadde slike takluker fra Finlandia, Sky-port og hva de nå het alle sammen ...

Det er mulig jeg fikk en litt skeiv takluke-start i livet, eller at jeg både er og var litt sær, men disse billig-lukene må jeg innrømme at jeg aldri hadde særlig sansen for. De så ut som det de var. Billige.

Les også: Dette var i alle biler – så ble det plutselig borte

Et knippe Alfa Romeo som har fått ettermontert vippe-takluker i glass.

Hvem kjøpte dette?

Dette ble faktisk montert på alt fra splitter nye Ford Granada, til gamle Opel Kadett, Volvo P1800, VW Busser – ja, til og med på Porsche 911 har jeg sette disse med.

Dette var i motsetning til mye annet biltilbehør ikke nødvendigvis bare ungdomsbilene. Det fantes riktig nok der også i et stort antall, men de kunne like gjerne være montert på Datsun Cherryen til gamle fru Fjeld, eller på andre helt alminnelige familiebiler som Peugeot 305, Mazda 626 eller Fiat 132. Kort sagt; for alle.

Les også: Dette tilbehøret var noe av det grommeste du kunne ha i bilen

Finlandia taklukesett for ettermontering. Her er det bare å finne fram stikksaga og skjære i vei.

Hva skulle det være godt for?

Lys og luft er naturlig nok stikkord her. Litt frisk luft er jo aldri feil på en varm sommerdag. Dette var jo lenge før aircondition for alvor gjorde sin entre. På den tiden prioriterte man motorvarmer, framfor slikt tøys. Vi bodde jo tross alt i vinterlandet Norge.

Dette var også før Dagfinn Høybråtens mye omstridte, men nå fullt ut aksepterte røykelov trådte i kraft. Å fyre opp en sigg i bilen var nesten like vanlig som å slippe en fjert.

Litt friskluft inn i kupeen blir jo ikke feil i noen av tilfellene ...

Litt lys og frisk luft inn i bilen blir jo sjelden feil.

Var det noen ulemper?

Ikke den gang da. Da var det jo bare fryd, glede og stas. Nå derimot, er det vel ikke akkurat stas med disse lengre, i den grad det finnes noen biler igjen med disse "fattigmanns-lukene".

Tenk selv om du skulle kjøpe deg en klassisk Datsun 240Z, eller en Opel Monza, og så var det montert en slik jalla-luke. Å bytte tak er vel strengt tatt nesten eneste alternativ. Det er noe de færreste av oss fikser en torsdag kveld.

Les også: Var du noe til kar – da hadde du dette på bilen din

Har dette noe for seg i dag?

Takluker for ettermontering finnes fortsatt og valgmulighetene er flere. Foto fra Webasto.

Ja, på sett og vis så har de jo det. Lys og luft er jo fortsatt ikke helt feil.

Takluker for ettermontering finnes nemlig fortsatt. Både de helt enkle, men også i langt mer avanserte utgaver, som man ikke bør montere selv om man ikke har skikkelig peiling.

Ønsker du deg takluke i glass, finnes det nå fine luker som slider ned og bakover i taket og som selvfølgelig er elektriske. Disse koster mye mer en de gamle vippelukene, men de ser til gjengjeld så originale ut at du skal være kjenner for å se at de ikke er nettopp det.

Så har du bil uten takluke, men ønsker deg det så er det fortsatt håp!

Les også: Den bilen som ikke blir tøffere av dette – den finnes ikke!

Video: Her prøvekjører vi en storselger i helt ny utgave!