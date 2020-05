Må ut med over 200.000 etter rettssak

Jørgine Massa Vasstrand (30), bedre kjent som «Funkygine», og hennes ektemann Morten Sundli, må betale over 200.000 etter at de fikk sin anke i en boligsak forkastet av lagmannsretten.

Skjeggkreklage

Ekteparet kjøpte sommeren 2017 en leilighet til 5,5 millioner på Torshov i Oslo, som viste seg å være invadert av skjeggkre.

I den forbindelse krevde de et prisavslag og erstatning på totalt 634.000 kroner fra tidligere eier, hvorav 550.000 av dette beløpet er avslag på boligens kjøpesum.

Saksøkte motsatte seg da kravet, og mente summen for erstatning og prisavslag var satt uforholdsmessig høyt, samt at Vasstrand og mannen reklamerte syv måneder etter overtakelse, noe motparten mente var for sent.

– Reklamerte for sent

I oktober 2018 reiste paret sak i anledning kjøpet, men tapte da. Den gang dømte Oslo tingrett paret til å betale 114.000 kroner i saksomkostninger.

Paret anket denne avgjørelsen. Nå har lagmannsretten forkastet anken deres, og de må ut med 223.188 kroner til sakens motpart og selskapet AmTrust Europe.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Anken må som nevnt forkastes fordi Vasstrand og Sundli har reklamert for sent. Det er da ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om, og i tilfelle i hvilken utstrekning, de led et økonomisk tap da de i mars 2019 solgte leiligheten med opplysning om at det var funnet skjeggkre i leiligheten, som var gjenstand for sanering, skriver lagmannsretten.

Dommen i lagmannsretten var enstemmig.

Parets advokat, Stian Schie, opplyser til TV 2 at han ikke har noen kommentar om lagmannsrettens avgjørelse på nåværende tidspunkt.