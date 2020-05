Shaw lovpriser Solskjær, men én ting får ekspert til å stusse

Etter å ha vært hakkekyllingen til José Mourinho under portugiserens tid i Manchester United, har Shaw fått mer tillit under Ole Gunnar Solskjær.

Med nordmannen i sjefsstolen har Shaw rukket å spille 49 kamper, mens han i løpet av to og en halv sesonger under Mourinho fikk kun 55 kamper.

På de to sesongene til Louis van Gaal fikk Shaw bare 28 kamper.

Shaw mener Solskjær har rukket å ha stor innflytelse på karrieren hans.

– Han vet hva spillerne trenger. Jeg hadde det vanskelig i et par sesonger før han tok over. Jeg tror han kanskje forsto det og så hva jeg trengte. Han har virkelig hjulpet meg utenfor banen. Han tror åpenbart på meg, og det forteller han også til meg. Som spiller trenger du at manageren tror på deg, sier Shaw til klubbens nettsider.

Gir Solskjær æren

24-åringen mener karrieren har skutt fart igjen på grunn av Solskjær.

– Vi kommer godt over ens, og nøkkelen er forholdet utenfor banen. Jeg vet at han er en manager, og alle har enorm respekt for ham, men det er også viktig å ha et fint forhold utenfor banen av og til når ting ikke er så alvorlig, mener den tidligere Southampton-spilleren.

– Det har vært mange endringer under min tid på Manchester United, og jeg må gi Ole æren for at det er store forbedringer i klubben. Da han kom inn, visste han hva som måtte gjøres. Han signerte ikke bare gode spillere, men spillere som også er gode gutter. De har kommet veldig godt inn i gruppen og har gitt mer energi og samhold i gruppen, sier Luke Shaw.

Men at Luke Shaw har tatt så store steg, stusser TV 2s fotballekspert på.

– Det er ikke det at jeg synes Luke Shaw har vært så fenomenal. Jeg synes han fortsatt har en del å bevise om han skal bli den venstrebacken Manchester United skal nyte godt av de fem-seks neste årene. Jeg får håpe for hans del at han holder seg skadefri – det er i hvert fall første bud om han skal ta de siste stegene, sier Myhre, og sikter til at venstrebacken har vært voldsomt skadeplaget.

– Solskjær har vært godt likt

TV 2s fotballekspert påpeker at det er vanskelig å vite hva som foregår i kulissene, men har et godt inntrykk av hvordan Solskjær behandler spillerne.

– Han ser de menneskelige verdiene i støtteapparatet, til spillerne og så videre. Sånn er enhver fotballmanager eller trener nødt til å opptre – være inkluderende og god til «man management», stille nådeløse krav med den ene hånden og ta vare på og stryke på ryggen med den andre hånden. I det moderne lederskapet er managere og trenere nødt til å ha det hvis de skal ha en spillergruppe med seg, sier Petter Myhre.

– Jeg har hatt et inntrykk av at Solskjær har vært godt likt i stort sett de klubbene han har vært i, og de menneskelige faktorene der er avgjørende. Men det vil alltid være spillere i en tropp som er misfornøyde med treneren om de ikke får starte, understreker Lillestrøm-assistenten.

Myhre synes det er vanskelig å konkludere med at de fleste i United-stallen er har hatt en stor utvikling under Solskjærs ledelse, men ser positive tegn.

– De har truffet på kjøpene sine, har staket ut en tydelig kurs og filosofi og han har satset på unggutter. Så er det opp til hver enkelt spiller å ta opp hansken, for det skjer aldri at alle blir bedre under en manager, påpeker Myhre.