Slik reagerer han på kjendis-statusen

Nakstad har vært en av de mest synlige myndighetspersonene under koronakrisen de siste månedene. Det har gjort ham til et svært kjent fjes for mange nordmenn.

På Facebook er det opprettet egne fangrupper, og enkelte har lansert ham som en mulig fremtidig helseminister.

– Jeg er ikke så veldig opptatt av det personlige i dette her, ikke i det hele tatt, sier Nakstad.

Likevel syns han det er hyggelig at folk har tillit til ham.

– Jeg tar det som en tillitserklæring på at vi gjør en del riktige ting. Og så tror jeg at når folk er utrygge, og vi kommuniserer på en måte som drar folk med oss, så får folk tillit til det, sier han og fortsetter:

– Så jeg tror ikke det er noe personlig med meg.

Nakstad gjestet TV 2-programmet Presseklubben sammen med blant andre programleder Katarina Flatland. Hun er snart utdannet lege selv, og sier at hun og ektemannen, som også er lege, er imponert over Nakstads formidlingsevne.

– Jeg og min mann, og veldig mange andre, har følt en enorm trygghet når vi har hørt på ham. Det at han har vært synlig, og stilt opp på alt, er veldig betryggende, sier Flatland.

Minister-spørsmål

Selv bedyrer Nakstad at han ikke har noen planer om å gå inn i politikken – tross populariteten.

– Jeg tenker at vi har en god statsminister og helseminister som står veldig på om dagen. Jeg er interessert i politikk, men jeg har ikke noen planer om å bli politiker. Jeg trives med det jeg gjør, og det er utfordrende nok nå, for å si det mildt.

Venter barn

Katarina Flatland og ektemannen Harald venter sitt første barn til høsten, og i programmet får hun spørsmål om det ville vært et godt forslag å kalle opp barnet etter nettopp Espen Nakstad.

– Hvis det blir en gutt, ville det ha vært en ære å oppkalle ham etter det jeg mener er koronaens helt, sier hun med et smil.

Selv forteller Nakstad at han er oppkalt etter en meget kjent norsk eventyrfigur.

– Jeg ble oppkalt etter Espen Askeladd, har jeg fått høre, så det var i hvert fall min helt da jeg var liten, sier han.

