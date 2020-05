Nord-Korea gjør helomvending om Kim-magi

I en artikkel i avisen The Rodong Simun, som er kontrollert av Nord-Koreas kommunistparti, tilbakeviser forfatterne at landets leder Kim Jong-un er i stand til å transportere seg på mystisk og magisk vis.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonghap har landet hatt en lang tradisjon for å hevde at statslederne er i stand til å utføre «chukjibeop», som de definerer som en «hypotetisk metode for å bøye rom og reise lange distanser på kort tid».

Ifølge nyhetsbyrået er dette hittil blitt gjort for å guddommeliggjøre landets ledere.

– Oppsiktsvekkende

– Realistisk sett så kan ikke en person plutselig forsvinne og dukke opp igjen ved å brette rom, står det i artikkelen, som ble publisert onsdag.

Til Yonhap uttaler en representant for myndighetene i Sør-Korea at de ser på dette som et oppsiktsvekkende tiltak.

– Det virker som at en setter patriotisme og kjærlighet for folket foran det å løfte opp lederne som mystiske, uttaler myndighetene.

Tidligere har Nord-Korea blant annet hevdet at tidligere statsleder og Kim Jong-uns bestefar, Kim Il-sung, forvandlet sand til ris da han kjempet mot Japan, og at han gjorde en kongle om til en håndgranat for å sprenge en amerikansk stridsvogn. Ifølge Yonhap ble det også hevdet at han krysset en elv på et løvblad.

Ifølge Yonhap fortsatte slike utsagn å komme under Kim Jong-ils styre, som ifølge nordkoreansk media blant annet gjennomførte en perfekt runde golf på første forsøk.

Endret tone etter Trump-møte

Men dette har gradvis endret seg under Kim jong-un, som tidligere har uttalt at han ikke alltid har greid å gjøre ting bedre for folket.

Nyhetsbyrået skriver at Kim Jong-un i etterkant av sitt mislykkede forsøk i å komme til enighet med USAs president Donald Trump har prøvd å vise frem sin menneskelige side, og frarådet folk fra å guddommeliggjøre ham.

– Å vise frem en leders mystiske revolusjonære aktivitet og fremtoning vil ende med å dekke til sannheten, ble diktatoren sitert på i statlig media i fjor.

– Absolutt lojalitet vil vokse frem når de blir fortryllet av lederens menneskelighet og kameratskap, uttalte han videre.

I fjor uttalte Cheong Seong-chang ved Sejong Institute at det da ikke virket som at lederdyrkingen ble mindre fremtredende, men at den i hovedsak prøvde å fremstå som mer vennlig og menneskelig enn guddommelig.