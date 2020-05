Å ha den på verksted med jevne mellomrom er en del av det å eie bil. Enten det er snakk om EU-kontroll, service – eller reparasjoner.

Noen ganger kan det nok også føles litt nervepirrende. Hva vil mekanikerne finne ut – og hva vil det koste? Mange får stadig erfare at det kan være dyrt å ha bil.

Men hvor tilfredse er egentlig norske bileiere med verkstedet sitt? Det får vi svaret på i årets store AutoIndex-undersøkelse hvor over 11.000 norske bileiere har deltatt.

Flere merker har sterk fremgang, mens noen faller tilbake i 2020-undersøkelsen fra AutoIndex. Det skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no som først omtalte undersøkelsen.

Lexus til topps

Spørsmålene om servicen på verkstedet er besvart av eiere av inntil fire år gamle biler. Vi snakker altså nyere biler her, ikke eldre bruktbiler.

Helt til topps går et merke som har for vane å gjøre det bra i alle kvalitetsundersøkelser: Nemlig Lexus. De toppet også i fjor, og året før det igjen. Lexus oppnår en score på hele 953, det er opp fra 949 i fjor.

På andreplass kommer et merke som havnet litt i bakleksa i det norske markedet de siste årene, nemlig Suzuki. Nybilsalget er moderat, men Suzuki-eierne har tydeligvis et svært godt inntrykk av merkeverkstedene sine. Suzuki får en score på 924 i undersøkelsen, det er en kraftig forbedring fra 880 i fjor.

Dette er kåret til den beste bilen de siste 15 årene

Elektriske UX er første elbil ut fra Lexus, den er nå lansert i Norge.

Bruker merkeverksted

Dermed kjører de også forbi Toyota som tok andreplassen i fjor. Toyota står på "stedet hvil" med en score på 924, det gir tredjeplass i år.

Resten av topp ti består av disse merkene: Subaru, Mazda, Volvo, Opel, Honda, Peugeot og BMW. Av disse har Honda den største fremgangen fra i fjor, mens Opel går mest tilbake.

Bilbransje24.no forteller at 77 prosent av bileierne som deltok i årets undersøkelse svarte at de primært hadde benyttet et merkeverksted de siste 12 månedene. På tilsvarende spørsmål i undersøkelsen for ett år siden var andelen som hadde benyttet merkeverksted 74 prosent.

Dette er kåret til den beste bilen de siste 15 årene

Kundene blir mer tilfreds

Andelen som ikke hadde vært på verkstedet i denne perioden var i år 10 prosent, mot 11 prosent i fjor.

De 22 merkene som inngår i 2020-undersøkelsen oppnår i gjennomsnitt 891 poeng, som er ett poeng mer enn i fjor og 11 poeng bedre enn i 2018.

– Tendensen er fortsatt at merkeforhandlerne får mer tilfredse kunder på verkstedet. Det sier Mikkel Korntved, til Bilbransje24.no.

Han er daglig leder og seniorrådgiver i danske Loyalty Group, som står bak AutoIndex-undersøkelsene.

Opplevelsen med verkstedet kan ha mye å si for lojaliteten til merket.

Må tilbake til verkstedet

Andelen som sier at de måtte tilbake til verkstedet med bilen fordi feilen ikke ble ordnet første gang, har for øvrig økt litt fra i fjor.

Denne gangen svarte 8 prosent at de måtte tilbake til verkstedet etter service/reparasjon fordi feilen ikke var ordnet, mot 7 prosent for ett år siden. Til sammenligning var andelen 6 prosent i 2017.

I år oppga 27 prosent at årsaken til at de måtte tilbake var at jobben var gjort, men at feilen ikke hadde blitt utbedret. I fjor var 24 prosent som ga denne begrunnelsen (17 prosent i 2019).

– Dersom ikke alt er i orden på første forsøk, har det en dramatisk påvirkning på tilfredsheten med verkstedet, sier Korntved, til Bilbransje24.no.

Dette er det viktigste når vi skal kjøpe bil

Video: Så enkelt blir du kvitt vond lukt i bilen