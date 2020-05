Erlends drøm ødelagt av korona: – Blir gjeldsslave som 23-åring

I tillegg til at flere har blitt syke og i ytterste konsekvens mistet livet, har koronaviruset rammet mange hardt økonomisk. En av dem er den 23 år gamle studenten Erlend Lybekk.

Lybekk drømte om å bli pilot, noe han begynte veien mot for noen år siden.

– Pilotutdanning er dyrt. Lånekassen startet i 2017 med nesten full støtte til pilotutdanningen, som koster opp mot en million kroner. Denne støtten har vi fått utbetalt og betalt videre til skolen, sier Lybekk.

I januar 2018 begynte han på pilotstudiet ved Pilot Flight Academy avdeling Torp. Det hadde han aldri gjort uten tilleggslånet fra staten.

– Lånet som kom oppå det vanlige studielånet ville neppe blitt innvilget hvis det ikke hadde vært behov for piloter. Slik er det dessverre ikke lenger, sier Lybekk.

– Kommer i siste rekke

Koronaviruset satte en effektiv stopper for de fleste reiser, som har gjort mange piloter overflødige. Lybekk skulle blitt ferdig med utdanningen i år, men jobbmulighetene for en nyutdannet pilot er lik null.

– Nå står alle pilotstudenter på bar bakke, uten muligheter for å få jobb. I tillegg har vi en helt enorm studiegjeld, sier Lybekk.

Hans studielån ligger nå på 1 250 000 millioner kroner. Når lånet skal nedbetales, innebærer det å betale rundt 6500 kroner i måneden.

– En slik månedlig nedbetalingssum og lånet i sin helhet uten jobb vil gjøre meg gjeldsslave i en alder av 23. Vi har en utdanning vi ikke får noe bruk for, i hvert fall ikke på mange år. Plutselig var behovet for piloter borte, og ingen blir ansatt noe sted.

Erlend drømmer å bli pilot. De siste månedene har drømmen sett mer og mer vanskelig ut å oppnå. Foto: Privat

Når piloter omsider skal ansettes igjen, frykter Lybekk at han og klassekameratene vil havne langt bak i køen.

– Først vil de som er permittert eller sagt opp komme tilbake i jobb, og så vil det være de nyutdannede som får jobb. For oss vil det gå enda flere år, om vi noen gang blir attraktive for selskapene. Vi kommer i siste rekke. Det blir også dyrt om vi skal vedlikeholde kunnskap og ferdigheter slik at man holder seg attraktiv.

– Føles ekstremt uflaks

Lybekk har tenkt på muligheten for å skaffe seg en ufaglært jobb, men sliter med å se hvordan månedsbudsjettet skal gå rundt med den høye studiegjelden. Det er heller ikke sikkert at jobbmarkedet for piloter noen gang vil åpne seg, og derfor vurderer 23-åringen å avslutte studiet for å begynne på noe helt annet.

– I beste fall tar det flere år før markedet for nyutdannede piloter er tilbake, i verste fall skjer det aldri. Hva skal vi gjøre i mellomtiden? Jeg føler jeg ikke har noe tid å miste for å kunne betjene studielånet etter studiet, sier Lybekk.

Han synes situasjonen er surrealistisk.

– Det føles bare ekstremt uflaks. Man blir litt deprimert av å tenke på det. Du kan være så flink student du bare vil, men du får ikke noe jobb uansett, sier Lybekk.

Ønsker hjelp

Staten har hjulpet mange økonomisk som følge av koronakrisen. Lybekk håper nå at han og klassekameratene kan få hjelp gjennom situasjonen de har havnet i.

– Det er Lånekassen og staten som har godkjent utdanningsstøtten, og staten hjelper nå mange som trenger økonomisk hjelp på grunn av koronasituasjonen, sier Lybekk, og fortsetter med noen forslag til hvordan staten kan hjelpe pilotstudentene.

– Et forslag er å slette tilleggslånet vi har fått, mens et annet er å omgjøre tilleggslånet til stipend med cirka 40 prosent, slik som det gjøres med det ordinære studielånet, sier Lybekk, og fortsetter:

– Studenter som tar opp «vanlig studielån» ved en offentlig skole får omgjort 40 prosent av hele studielånet sitt ved fullført utdanning. Dersom dette ble gjort gjeldende for hele vårt studielån også, ville det hjulpet mye.

– Ingen kan spå jobbutsiktene

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) slår fast at koronakrisen har vært tøff for mange, både studenter og arbeidstakere, og sier dette er noe regjeringen ikke tar lett på.

– Samtidig vet ingen hvor lenge dette varer og når vi kommer tilbake i en normalsituasjon. Mange nyutdannede vil nå oppleve en annen overgang til arbeidslivet enn de trodde for bare få måneder siden. Vi har forståelse for at dette kan være vanskelig, sier Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Om sjansen for at Lybekk og andre pilotstudenter kan få økonomisk hjelp som følge av koronasituasjonen, sier statsråden at pilotstudenter får slettet 40 prosent av grunnlånet etter hvert som de består, på lik linje med andre studenter.

– Lån fra Lånekassen har gode betingelser. Når du er ferdig med utdanningen, er det vanligvis mulig å søke om betalingsutsettelse 36 ganger, som tilsvarer tre år. Under koronakrisen har vi i tillegg gjort det mulig å få betalingsutsettelser uten at det påvirker antallet ordinære betalingsutsettelser. Vi har foreslått at dette skal gjelde ut 2020, sier Asheim.

– Dersom staten ikke vil hjelpe pilotstudentene økonomisk, hva bør de gjøre?

– For to år siden ble det varslet om pilotmangel både i Norge og i verden de neste årene. Det er ingen som kan spå hvordan jobbutsiktene er om noen år heller, men anbefalingen min er at folk må ta de valgene som føles mest riktig for en selv, svarer Asheim.