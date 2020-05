Se Vikingur-NSI kl. 20

I kveld tar Vikingur imot serielederne NSI Runavik på Sarpugerði. Hjemmelagets veteranstopper Atli Gregersen tror det blir et målrikt oppgjør.

– Det er lokalderby mot en av våre store rivaler. Det har alltid vært gode kamper. Vi har møtt dem nesten 40 ganger, og det har aldri blitt 0-0. Det blir helt sikkert målfest, sier han.

Få de siste Fantasy-tipsene her

Gregersen og forsvarskollegene i Vikingur møter en av Nordens heteste angrepsduoer for tiden i Petur Knudsen og Klæmint Olsen, vaktmesteren som bor, jobber og trener innenfor en radius på 100 meter. Scoringsmaskinen Olsen og Gregersen har hatt mange tøffe dueller de siste årene.

– Jeg har kjent vaktmesteren i ti år, og jeg har lest mer om han de siste 14 dagene enn på de siste ti årene. Det er noe jeg vil spørre han om i løpet av kampen. Han har nesten scoret 200 mål i toppdivisjonen, så det er alltid tøft. Han er litt som en snikmorder. Plutselig ligger ballen i kassen, sier Gregersen.

Kampfiksing ble tema

Den siste tiden er det NSI Runavik som har kommet best fra lokaloppgjørene.

– På ett tidspunkt hadde vi slått dem i 13 kamper på rad. Nå har vi ikke slått dem på hjemmebane på tre år. Det svinger veldig. Man vet aldri hva det blir. Vi har vært et defensivt lag. I år spiller vi mer offensivt. Det blir nok en kamp på midtbanen, og så vinner det laget som er skarpest i boksen. Nå høres jeg ut som en kjedelig fotballspiller, ler han.

Han forteller at spillerne merker at interessen rundt ligaen har eksplodert den siste tiden.

– Vi hadde en mann fra fotballforbundet på trening onsdag. Han kom for å prate om kampfiksing. Nå kan man jo spille på kampene overalt. Det ble spøkt litt om at vi hadde gitt Skála (bunnlaget) to mål, for Skála skal jo ikke score mot oss. Vi ga dem to mål, men det er greit når vi scorer fem. Som forsvarsspiller kommer man hjem med en forferdelig smak i munnen. Jeg vil gjerne holde nullen i kveld, sier Gregersen, som innrømmer at det kan bli tøft med tanke på at lagets forsvarsspillere helst vil være på motstanderens halvdel.

– Gunnar Vatnhamar spiller mest foran. Han elsker å score mål. Vår høyreback Ari Olsen liker seg best på motstanders halvdel. Jeg må ta løpeskoene på i kveld, for jeg tror vi får mye å gjøre.

– Selv en blind høne kan finne korn

Utenfor banen har midtstopperen gjort sine saker svært bra i Færøyene Fantasy. Han er faktisk nummer 25 i verden. Gregersen har tre spillere fra kveldens motstanderlag på laget sitt.

– Alle spillerne er jo med på Fantasy. Skal jeg har Gunnar med? Det er farlig, for han kommer ikke til å hjelpe til så mye bakover. Men det koster å bytte. Det første jeg gjorde var å bytte meg selv ut, for jeg har rekord i røde kort mot NSI. Jeg tror jeg har tre røde kort. Men fantasy er fantasy. Vi skal forbi dem på tabellen og vise at vi er storebror her i området, sier han.

Han mener Fantasy-suksessen kun skyldes én ting:

– Som vi sier her på Færøyene: Selv en blind høne kan finne korn. Jeg har vært heldig. Jeg hadde to Vikingur-spillere fra start da vi spilte 0-0 i åpningskampen. Det var jo meningen vi skulle vinne. Vi har vår egen liga i laget, og der leder jeg. Jeg nyter det så lenge det varer, sier han.