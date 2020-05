I år er det Norgesferie som gjelder – og for mange av oss betyr det også bilferie. En mer fleksibel ferieform finner du knapt. Her er det bare å laste inn folk og bagasje – og kjøre avgårde.

De som selger bobiler og campingvogner melder om rekordetterspørsel akkurat nå. Og i en annen nisje er det også full fart – da snakker vi om taktelt.

Dette var i mange år temmelig eksotiske greier, for de virkelig spesielt interesserte. Men de siste årene har stadig flere oppdaget hvor enkelt og fleksibelt det er å kunne sove på taket av sin egen bil når man er ute på tur.

En som utforsker det akkurat nå er Brooms Mats Brustad. Han er på kombinert testtur av Citroëns familiebil C5 Aircross – og taktelt fra iKamper.

Broom-Mats klar for tur, i en Citroën med telt på taket.

Fantastisk sted

– Ja, denne muligheten kunne jeg bare ikke la gå fra meg. Jeg har lenge syntes taktelt ser kult ut. Og da Citroën-importøren rigget til en av testbilene sine på denne måten, var jeg ikke vond å be, forteller Mats på telefonen fra Vestlandet.

– Du har dratt ganske langt avgårde?

– Ja, nå er jeg i Hoddevik, et fantastisk sted på Ytre Stadlandet i Stad kommune. Her er det blant annet en kilometerlang sandstrand som er mye brukt av surfere. Norge er virkelig en fantastisk ferieland, steder som dette håper jeg mange Broomlesere får mulighet til å dra til i sommer, sier Mats.

Ikke noe å si på naturen her, Norge er virkelig en fantastisk ferieland.

Jobber for harde livet

– Og i natt har du sovet på taket?

– Det er helt riktig. Etter 58 mils kjøring, var det godt å komme frem og ta kvelden. Teltet er forresten veldig enkelt å slå opp. Hele jobben tar omtrent tre minutter, så er det bare å krype opp og ta kvelden. Her følger det også med et "sammenleggbart" kjøkken, virkelig smarte greier. Har du en god sovepose, eller en dyne, er det nesten som å ha med seg et fint hotellrom på taket, forteller Mats.

Flere leverandører av taktelt jobber nå for harde livet med å dekke etterspørselen før ferien er i gang. De merker godt at mange er klare for å tenke nytt i sommer.

"Hotellrom" på taket, bilferie blir ikke mye mer fleksibelt enn dette.

Følge med på Instagram

– Det er ganske mye å velge mellom i markedet, både når det gjelder størrelse, vekt og pris. Den modellen jeg tester nå heter X-Cover. Det er ganske lett, teltet veier 55 kilo og er kun 36 cm høyt. Oppslått er det 2,30 x 1,94 x 1,19 meter. Teltet har plass til inntil fire og koster ganske solide 36.400 kroner. Noen billig moro er dette altså ikke. Men det skal også gjenspeile seg i kvaliteten, forteller Mats.

– Merker du mye til det når du kjører?

– Nei, overraskende lite. Opp til rundt 80 km/t er det så godt som lydløst. Over den hastigheten begynner det å suse litt. Men det er absolutt ikke plagsomt, mener Mats.

Han kommer tilbake med utførlig rapport om både taktelt og bil etterhvert. Og du kan også følge turen på hans Instagram-konto: "Broommats".

