Tybring-Gjedde: Stortingspolitikere har brutt smittevernregler i flere uker

Stortingets presidentskap har vedtatt at de vil sette opp pleksiglass mellom dobbeltsetene i Stortinget.

Årsak: KrF har presset frem full sal når endringer i bioteknologiloven skal voteres over i Stortinget. De håper enkelte Frp-representanter vil velte flertallet til Ap, SV og Frp.

Stortingspresident Tone Trøen (H) sier til TV 2 at det vil koste 225.00 kroner.

– Gitt blaffen

Christian Tybring-Gjedde reagerer sterkt på pengebruken fordi stortingsrepresentanter i flere uker «har gitt blaffen i våre egne krav til omgivelsene.»

– Nå har jo vi stortingsrepresentanter sittet med en avstand på cirka 20-30 centimeter i tre uker. Jeg sitter eksempelvis ved siden av Espen Barth Eide i et «tomannssete» og ingen har reagert, verken presidentskapet, stortingsrepresentantene eller dere i mediene. Vi har med andre ord gitt blaffen i våre egne krav til omgivelsene. Jeg tar det hele med stor ro, men det er jo fullstendig useriøst, sier Tybring-Gjedde.

– Det er flaut og fullstendig useriøst, sier Frp-politikeren.

Han sikter til at Stortinget nå innfører pleksiglassene. Han forstår KrF sitt ønske om full sal, og har tidligere sagt til TV 2 at han vurderer å stemme imot kunstig befruktning til enslige og eggdonasjon.

– Det er beslutningen om å kjøpe og installere pleksiglass i dyre dommer jeg reagerer på, sier Tybring-Gjedde.

SATT TETT: 12. mai la Jan Tore Sanner frem revidert nasjonalbudsjett. Da satt flere representanter tett. Foto: Lise Åserud

Ap-topp: – KrF bør skjerpe seg!

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Masud Gharahkhani reagerer også sterkt på pengebruken.

– Norge er inne i en krise vi ikke har sett makan til. 400.000 mennesker er arbeidsledige. Og det vi skal bruke tid og penger på i nasjonalforsamlingen er pleksiglass? Nå bør KrF og Ropstad skjerpe seg!, sier han til TV 2.

– Dette handler om kvinners selvbestemmelse og likestilling. At et konservative miniparti går på et politisk smell bør de bare akseptere. De bør ha større respekt for stortinget og det norske folk. Sånn som Ropstad holde på nå skaper bare politikerforakt. At vi har en statsminister som bidrar til dette kaoset er jo helt utrolig, sier Ap-politikeren.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er for sin del glad for at det lar seg gjennomføre med full sal.

– Spesielt når vi har indikasjoner på at det er mulig at vi kan få et flertall mot forslagene, sier Ropstad til NTB.

Han legger til at det aller beste hadde vært å vente med behandlingen.

– Det beste hadde selvsagt vært om Frp, SV og Ap ikke hadde insistert på å hastebehandle disse radikale endringene i bioteknologiloven. Det er helt uansvarlig i en så krevende sak som dette.