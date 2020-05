Kirke trosset koronatiltak – brant ned

Sist uke brant en kirke i den amerikanske delstaten Mississippi ned til grunnen. First Pentecostal Church, som ligger i småbyen Holly Springs, har tidligere nektet å følge reglene om sosial distansering som følge av koronaviruset, skriver New York Times.

Kirken har blant annet saksøkt byen Holly Springs, og uttalt at ordren om å holde seg innendørs hjemme strider med kirkens rett til ytringsfrihet, og at tiltaket gikk utover kirkemedlemmenes mulighet til å praktisere sin religion.

En dommer i saken, Michael P. Mills, har tidligere uttalt at kirkens har handlet «på uforsvarlig vis, som ikke viser nok respekt for den enorme helsekrisen covid-19-krisen er».

Sprayet beskjed i bakken

Da brannmannskapet hadde slukket brannen, som skjedde tidlig onsdag morgen i forrige uke, fant politiet en truende og frekk beskjed:

– Gjetter på at dere holder dere hjemme nå, hyklere, sto det spraymalt på bakken nær kirkedøren.

Ifølge avisa var det siste ordet feilstavet, og skrevet «hypokrits».

Ifølge Kelly McMillen ved det lokale sheriffkontoret var det også tagget inn et symbol med bokstaven «A», som avisen skriver tidligere har blitt brukt som logo av ateistiske grupper.

Tidligere denne uken uttalte kirkens pastor, Jerry Waldrop, til nyhetsbyrået AP at han ikke visste hvem som kunne ha tent på kirka.

– Vi har ingen fiender som vi vet om. Vi kjenner ikke noen en gang som er i stand til å gjøre slikt, uttalte han da.

– Rasende

Delstatens guvernør, Tate Reeves, skriver på Twitter at han er rasende.

– Jeg er sønderknust og rasende, skriver han.

– Hva gjør denne pandemien med oss? fortsetter han.

Ifølge den McMillen ble det funnet en sprayboks like i nærheten sammen med en lommelykt. Per nå er ingen pågrepet i det politiet mistenker er en påsatt brann, men etterforskere fra Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives er forventet å gjennomsøke åstedet fredag. I tillegg er det ventet at FBI vil delta i etterofskningen, skriver New York Times.