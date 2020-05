Gode nyheter til alle med pollenallergi

Det gjelder deg med bjørkepollenallergi. Du har kanskje lagt merke til at det har vært lite med bjørkepollen denne våren, og det ser ut til å fortsette utover sommeren.

I Sør-Norge er det tilnærmet ingen spredning av bjørkepollen. Heller ikke i Nord-Norge er det noen spredning per dags dato.

Men i Midt-Norge er det kraftig spredning av bjørkepollen. Det viser en oversikt fra Astma- og allergiforbundet (NAAF).

Ifølge pollenforsker i NAAF, Hallvard Ramfjord, går det mot tidenes mildeste pollensesong.

– Det er litt tidlig å si om det blir rekord, men til nå er det en veldig mild sesong, sier han til Oppland Arbeiderblad.

Hvileår i 2020

På mange måter kan man si at bjørkepollen har et «hvileår» i år. Bakgrunnen til det ligger i at det i fjor var en intens pollensesong. Det gjorde at det ble produsert mindre raker/blomster på trærne.

Til Oppland Arbeiderblad forteller Ola Gram Dæhlen at man må tilbake til sommeren 2018/2019 for å forstå årets sesong.

– I fjor var det en ekstrem pollenspredning. Da var det stor blomstring på absolutt alle trær. Det er veldig energikrevende, og det ble ikke dannet så mange nye blomsteranlegg.

2019 var kaldt sett mot 2018

Sommeren 2019 var kald til forskjell fra 2018. Da ble det dannet mange blomster på trærne, som igjen ga en ekstrem pollenspredning i fjor.

– I 2019 var det ganske kaldt da knoppene ble dannet, sier han til avisa.

Blomstringen hos bjørk starter samtidig med løvsprettet, vanligvis i overgangen april/mai lengst i sør og fire-fem uker senere lengst i nord og oppover mot fjellet. Bjørken blomstrer normalt i cirka tre uker.