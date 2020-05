Ap om Moria-striden: – Kaoset internt i regjeringen er komplett

Høyres innvandringspolitiske talsperson sier at han ikke tror på en løsning i Moria-saken. KrF-topper sier til TV 2 at de jobber med en løsning i helgen. – Helt absurd, mener Masud Gharahkhani (Ap).

Det er lite sannsynlig at det blir flertall på Stortinget for å hente barn fra Moria-leiren i Hellas, tror Høyres Ove Trellevik.

– Jeg har ikke tro på noen løsning i Stortinget. Isåfall må noen andre partier legge bort sine prinsipper, for eksempel Arbeiderpartiet, om at kvoteflyktninger og de med beskyttelsesbehov skal prioriteres, sier Trellevik, som er Høyres innvandringspolitiske talsperson, til NTB.

KrF lever i troen på løsning

Når TV 2 kontakter KrFs innvandringspolitiske talsperson, Torhild Bransdal, har hun ikke fått med seg utspillet:

VIL HENTE: Bransdal sier KrF jobber mot en løsning. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi jobber frem mot en løsning på tirsdag, og jeg vil ikke ha noen formening om det utspillet.

– Men er det samtaler mellom Høyre og KrF?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar, sier Bransdal.

– Men er det KrF som jobber med dette alene, eller jobber dere mot en enighet med Høyre og Venstre?

– Jeg snakker kun for KrF, så får andre svare for seg, sier Bransdal.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan sier han jobber videre gjennom helgen for å finne en løsning.

– Vi er i det sporet at vi mener det er mulig, sier Grøvan til TV 2.

– Hva tenker du om signalet fra Høyre?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Grøvan.

– Absurd

Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani tror nesten ikke det han hører.

– Dette er helt absurd og en uttalelse som viser at kaoset internt i høyreregjeringen er komplett. Representanter fra regjering og regjeringspartiene løper ut i hver sine medier og møter med ulike meninger og budskap. For 14 dager siden ba de om utsettelse for å finne løsninger - det ble en flopp. Nå sier Høyres Trellevik at det ikke er mulig å få til noen løsning, KrF hevder at forhandlingene fortsatt pågår internt, Bondevik roper på alle andre enn eget parti og Venstre har ingen sett de siste månedene, sier Aps innvandringspolitiske talsperson til TV 2.

Les saken: Bondevik: – Vi kan ikke sitte rolig og se på denne lidelsen

Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik, har ikke besvart TV 2s henvendelse.

– Så lenge dette kaoset fortsetter og regjeringspartiene ikke er åpne for å snakke med noen andre, skjer det ingenting. Høyres Trellevik bør rette oppmerksomheten sin mot egen regjering. Og mangler de ideer, er de mer enn velkomne til å ta med våre forslag. De ligger på bordet og har ligget der lenge, sier Gharahkhani.

Kan samarbeide med opposisjonen

På torsdag skrev TV 2 om at Bransdal hadde vært positiv til et samarbeid med SV i Moria-saken.

«Dersom enighet ikke oppnås så er vi åpne for å prate sammen» , skrev Bransdal i en mail til SV, som et svar på SVs invitasjon om et samarbeid i Stortinget.

– Vi er innstilt på å finne en enighet med Venstre og Høyre, men hvis det ikke går så vil vi se mot opposisjon for å finne en løsning. Dette er en så viktig sak for KrF, bekreftet Bransdal til TV 2.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad var heller ikke fremmed for å lage flertall med opposisjonen på Stortinget, hvis en enighet ikke landes i regjeringen.

– Jeg ønsker først og fremst en løsning. Om den kommer i Stortinget eller regjering får så være. Men litt uavhengig av prosessene i Stortinget, har vi over lang tid jobbet med en felleseuropeisk løsning.

– Så du er åpen for et annet flertall?

– Først og fremst jobber jeg med en løsning i regjering, hvis det ikke går får vi se hva gjør på tirsdag, sa KrF-lederen til TV 2.

Andersen: – Vi er positive

Lederen for Stortingets kommunalkomite, Karin Andersen (SV), måtte tirsdag fastslå at det ikke var enighet verken om SVs forslag eller andre om en løsning for Moria-barna da hun overleverte komiteens innstilling om Moria-saken tirsdag.

Hun er fornøyd med signalet fra KrF og Bransdal.

– Det er jeg glad for. Dette er en viktig sak. Det tror jeg det er for KrF også. Derfor må vi nå finne en løsning i Stortinget. Da er jeg glad for at KrF åpner for samarbeidet. Jeg er klar døgnet rundt jeg nå, sa Andersen.