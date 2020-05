BI kaller inn studenter til høring for å avdekke juks

Handelshøgskolen BI kaller inn studenter til muntlig høring for å undersøke om de har jukset etter aktivitet i sosiale medier under hjemmeeksamener.

Skolen sendte onsdag ut meldinger til sine studenter om at flere studenter enn vanlig vil bli kalt inn til muntlig høring om hjemmeeksamen, skriver Khrono.

BI vil kalle inn studenter til høring der de mener det er mistanke om uregelmessigheter ved eksamensbesvarelsen.

– Vi har merket oss at det er økt aktivitet og mye fusk på sosiale medier denne våren, og jeg er skuffet over at denne aktiviteten er så stor, skriver dekan for bachelorutdanningene Lars Erling Olsen i meldingen.

(©NTB)