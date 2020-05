Bestemor i Nederland dømt til å slette Facebook-bilder

Saken endte i rettsvesenet etter en tvist mellom bestemoren og hennes datter, melder BBC.

Kvinnen hadde lagt ut bilder av barnebarna på Facebook og Pinterest. Bildene ble publisert uten foreldrenes samtykke.

Barnas mor ba flere ganger om at bildene ble slettet, men bestemor nektet.

En nederlandsk domstol fastslo at saken var omfattet av EUs GDPR-regler. Kvinnen må fjerne bildene eller betale en bot på 50 euro hver dag om hun lar være.

Om hun poster flere bilder av barnebarna, vanker det ekstra bøter.

Vanskelig tema

De samme personvernreglene gjelder i Norge. Tjenesten slettmeg.no har fått flere henvendelser fra barnebarn som forteller at besteforeldre ukritisk deler bilder av dem på sosiale medier, forteller Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i Norsis.

– De skjønner at besteforeldrene ikke gjør det av vond vilje, men synes det er vanskelig å ta saken opp med dem, sier Tessem til TV 2.

– Ei jente sa at hun synes det er vanskelig å besøke besteforeldrene, for da havner hun på internett, fortsetter Tessem.

Trenger samtykke

Han mener at unge mennesker som har vokst opp med internett, har et helt annet forhold til deling av bilder enn det eldre har. Så snart et bilde er publisert på nettet, risikerer man å miste kontrollen over det.

– Den generelle regelen er at man skal ha samtykke fra personen man publiserer bilde av. Også unger har krav på personvern, sier Norsis-direktør Peggy Sandbekken.

– Besteforeldre må tenke på at de må spørre barna før de legger ut bilder av dem. Om barna er små, må foresatte gi sitt samtykke, understreker Sandbekken.