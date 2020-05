Frp-Jensen fyrer løs mot Solberg og Ropstad: – Det er helt ellevilt!

Stortinget må innstallere midlertidige pleksiglass når KrF med støtte av Høyre krever full sal tirsdag. – Det bør være et samvittighetsspørsmål for dem å bruke 225.000 kroner helt unøvendig, sier Jensen til TV 2.

Stortingets presidentskap har vedtatt at de vil sette opp pleksiglass mellom dobbeltsetene i Stortinget.

Stortingets andre visepresident Morten Wold (Frp) bekrefter overfor TV 2 at et enstemmig presidentskap har gått inn for full sal.

– Jeg må si at jeg som Frp sin mann beklager sterkt at KrF tvinger gjennom dette. Kostnadene for pleksiglass anslås til 225.000 kroner og det kunne skattebetalernes vært spart for, sier Wold til TV 2.

Det var VG som først omtalte saken.

Frp-leder Siv Jensen omtaler det som «helt ellevilt».

– Det er helt spinnvilt. Jeg synes det er uhørt å bruke en kvart million på et midlertidig tiltak vi egentlig ikke trenger. Vi har klart å ha gode voteringer i Stortinget i flere uker. Med kravet fra Ropstad har ikke presidentskapet noe valg, men det er helt ellevilt å bruke så mye av skattebetalerens penger, sier Jensen til TV 2.

Samvittighet

– Erna Solberg sier i dag at hun støtte kravet om full sal?

– At Erna Solberg støtter sin regjeringspartner overrasker ikke meg, men det er regjeringen som har iverksatt de strenge tiltakene og som har den konsekvens av at mange deler av det norske samfunn ikke er oppe og går. Samtidig skal man tvinge Stortinget til å være fulltallig og bryte de samme smittevernstiltakene regjeringen har innført, og antakeligvis endrer det ikke på utfallet, sier Jensen.

– Men er ikke dette et samvittighetsspørsmål, som Ropstad påpeker?

– For å være helt ærlig bør dette også være et samvittighetsspørsmål for KrF, Ropstad og Erna Solberg. Det bør være et samvittighetsspørsmål for dem å bruke 225.000 kroner helt unødvendig. Vi har de siste månedene tatt mange viktige beslutninger med halv sal, beslutninger som er livsviktige for mennesker og bedrifter. Jeg skjønner at KrF mener veldig mye i denne saken, men det er nå en gang sånn at salen skal gjenspeile folkeviljen, og det gjør en halv sal, sier Jensen.

Hun minner Ropstad om følgende:

– Folk sitter hjemme og venter på penger fra Nav og bedrifter går over ende, så skal Stortinget på grunn av KrF bruke 225.000 kroner på pleksiglass. Det er ellevilt!

Solberg: – Naturlig

Erna Solberg sa dette til TV 2 om full sal tidligere fredag:

– At dette er en sak som er så viktig for KrF at de vil stemme i full sal, synes jeg ikke er unaturlig. Vi har hatt flere saker det er krevd full sal i denne perioden for å markere at det er en viktig sak. Ap ønsket full sal om homoterapien, Sp ville ha full sal på ordningen knyttet til pelsdyrbøndene. Så det er ikke uvanlig at et parti som føler sterkt for en sak ønsker at alle skal stemme. Dette er grunnleggende viktige spørsmål for samfunnet uansett av hvilket ståsted du har.