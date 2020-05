Dette skal Thomas Hayes fra «Skam» gjøre nå

Fire år har gått siden hele Norge satt klistret foran skjermen for å følge kjærlighetshistorien mellom karakterene William og Noora i NRK-serien «Skam» .

Serien gjorde stor suksess også i utlandet, og i ettertid har flere av skuespillerne fortsatt med egne karrièrer i og utenfor rampelyset.

Thomas Hayes (23) hadde rollen som skolens «bad boy» og storsjarmør William, og har blant annet satset på en karrière innen musikk i ettertid.

Ser frem til høsten

Nå skal han derimot satse på høyere utdanning. 23-åringen har nå søkt seg inn på studie til høsten.

– Jeg skal begynne på interiørstudie i Oslo og gleder meg veldig, forteller Hayes til God kveld Norge.

– Hvorfor interiørstudie?

– Det er noe jeg har tenkt på en stund. Interiør er noe jeg har en interesse for og noe som har vokst på meg, i tillegg til den kreative delen av det, forteller han.

Hayes sier han ser frem til å få inn nye rutiner i hverdagen.

– Jeg ser frem til å få en «normal» døgnrytme igjen, sier han spøkefullt.

Lovende karriere innen musikk

Etter Skam-karrièren har Hayes blant annet spilt i serien «Han heter ikke William», i tillegg til å ha en rolle i TV3-serien «Elven».

Mye av tiden til 23-åringen har også gått til musikk. I 2019 signerte han med Sony Music Norway, og slapp denne uken singelen «When it comes to love» med artisten «dePresno».

– Jeg har vært produsent på låter før, men denne gangen har jeg også vært med på å skrive låta, forteller han stolt.

I fremtiden håper han på å kunne kombinere både skuespill, musikk og interiør.

– Jeg håper på å kunne fortsette å jobbe kreativt, og en kombinasjon av alt er jo det beste, sier han.