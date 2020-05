Game of Thrones-stjernene spiller sammen i ny film

Akkurat et år etter at den aller siste episoden av «Game of Thrones» ble tilgjengelig på strømmetjenesten HBO, har det nå blitt kjent at GoT-skuespillerne Jason Momoa og Peter Dinklage igjen skal dele kameralinse.

Ifølge Deadline blir de en duo i den kommende vampyrfilmen «Good Bad & Undead», hvor Momoa har rollen som en ikke-blodtørstig vampyr – mens Dinklage spiller den beryktede vampyrjegeren Van Helsing. Sammen reiser de fra by til by for å svindle folk for penger.

Jason Momoa spilte Kahl Drogo (t.h) i «Game of Thrones» Foto: Evan Agostini/Invision/AP/HBO

Idéen kommer fra duoen Mark Swift og Damian Shannon, mens det er Max Barbakow som står oppført som regissør. Swift og Shannon er kjent for filmene «Baywatch» fra 2017 med blant andre Zac Efron og Dwayne «The Rock» Johnson i hovedrollene, samt thrilleren «Friday the 13th» fra 2009.

Dinklage har vunnet flere priser for sin rolle som «Tyrion Lannister» i «Game of Thrones». Både i 2011, 2015, 2018 og 2019 stakk han av med Emmy-statuett for beste mannlige birolle i en dramaserie.

I tillegg til å være kjent som «Kahl Drogo» – den vakre og maktsyke «Daenerys Targaryen» sin store kjærlighet i GoT, har Momoa spilt i «Batman v Superman: Dawn of Justice», «Aquaman» og TV-serien «Baywatch» i 2001 hvor han fikk sitt gjennombrudd.