Passasjerfly har styrtet i Pakistan

Et passasjerfly med minst 90 personer ombord har styrtet under landing ved Pakistans største lufthavn, Jinnah internasjonale flyplass i Karachi.

Flyet, en Airbus A-320, styrtet i et boligområde like ved Jinnah internasjonale flyplass i havnebyen Karachi fredag ettermiddag lokal tid.

Flyet var fra flyselskapet Pakistan International Airlines, og var på vei fra Lahore til Karachi.

– Jeg har mistet motoren, uttalte flykapteinen i nødmeldingen han sendte til flykontrollen kort tid før krasjen, skriver Newsweek Pakistan.

Talsperson for flyselskapet, Abdul Sattar, sier at passasjerflyet fraktet med seg over 90 personer. Pakistanske luftfartsmyndigheter opplyser om at det eksakte antallet er 107 personer.

– Vi forsøker å få bekreftet antall passasjerer om bord, men foreløpig tyder det på at det var 99 passasjerer og en besetning på åtte om bord, sier Abdul Sattar Khokhar, talsmann for den pakistanske luftfartsmyndigheten.

Flightradar24 bekrefter at det var Pakistan International Airlines sin flight PK8303 som krasjet i Lahore. Det styrtet i følge det pakistanske nyhetsbyrået GEO News rett før det skulle lande i Karachi.

Styrtet rett før landing

Ifølge luftfartsmyndigheten mistet kontrolltårnet kontakten med flyet ett minutt før landing, og til BBC Urdu sier en talsperson for flyselskapet at det virker som at landingsutstyret ikke fungerte som normalt.

Vitner sier at flyet å ut til å forsøke å lande to eller tre ganger før det landet i boligområdet som er er et fattig og sterkt overbelastet strøk.

En beboer i området, Abdul Rahman, sa i følge AP at han så flyet sirkulere minst tre ganger i forsøk på å lande, før det krasjet i flere hus.

Videoer fra stedet flyet krasjet viser røyk som stiger fra området. Flere hus er skadet, og brannmannskapene jobber med å få oversikt over situasjonen.

Newsweek Pakistan melder at minst seks biler sto i brann like etter styrten, noe som har gjort redningsaksjonen vanskeligere.

Erklært krisetilstand

Som følge av styrten er det blitt erklært krisetilstand ved alle større sykehus i Karachi, skriver den pakistanske avisa Tribune. Pakistansk militære har også rykket til ulykkesstedet med styrker og helikopter.

TV 2 har vært i kontakt med UD, som undersøker nærmere om det kan være norske statsborgere om bord på det aktuelle flyet.

Det ble sett sort røyk fra flyet i forkant av ulykken, skriver GEO News.

På sosiale medier ligger det flere videoer av store mengder røyk som siver opp fra området der det ser ut til at passasjerflyet gikk i bakken.

Ifølge lokale medier er minst fire hus blitt ødelagt.

Flere flystyrter

Det har skjedd flere flystyrter i Pakistan de siste årene. I 2010 døde 152 personer da et flyene til selskapet Airblue styrtet nær Islamabad. I 2012 døde 127 personer da et Boeing 373-200 havnet i dårlig vær rett før landing i Rawalpindi.

Fire år senere, i 2016, døde 48 personer da et av Pakistan International Airlines’ fly begynte å brenne på vei mot Islamabad, skriver BBC.

A young kid being rescued out of the #PlaneCrash site by Pakistan Rangers Sindh Troops 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Allah karam!

Hope and prayers for safety of others too 🙏🏼🙏🏼

Army QRF and Pak Rangers Sindh troops had immediately reached for relief/rescue alongside civil admin #Airbus320 #PK8303 pic.twitter.com/MWO7VJ7I2G — Gharidah Farooqi (@GFarooqi) May 22, 2020

Ifølge The Economic Times of India startet Pakistan International Airlines og et privat flyselskap å fly innenriks igjen 16. mai, etter at bransjen hadde vært stengt ned som følge av koronakrisen. Internasjonale flyvninger er foreløpig stengt ned frem til 31. mai, ifølge avisa.