Kathrine Moholt om datteren: – Jeg er utrolig stolt

Datter til TV 2-programleder Katrine Moholt, Evelina Moholt (20), fikk mye oppmerksomhet da TV 2 kunne bekrefte at hun og Skal vi danse-profil Santino Mirenna (26) var et par.

Nå har 20-åringen gått i morens fotspor og tar enda et steg inn i underholdningsbransjen.

– Jeg er utrolig stolt av Evelina. Hun går helhjertet inn i alt hun gjør, forteller Moholt til God kveld Norge.

Satser på musikk og skuespill

Denne uken kom programleder-datteren ut med egen sommerlåt, under artistnavnet «EVELINA». Det er ikke første gang hun viser interesse for det kreative. Hun startet med musikk som 16-åring.

I tillegg jobber hun som skuespiller, og har blant annet vært å se i NRK-serien «Skam» og «Kongsvikfamiliene» på TVNorge.

– Drømmen er å kunne leve av sang, musikk og teater, forteller 20-åringen.

Nå skal hun også ta fatt på studier, og starter på musikkteater-linjen på Bårdar til høsten.

Stolt kjæreste

20-åringen forteller at kjæreste og profesjonell danser, Santino Mirenna, allerede har en dans i tankene for den nye låta til Moholt.

– Han er veldig stolt, og har allerede tullet med at han skal lage en koreografi til sangen, forteller hun.

Moholt bor for tiden sammen med familien, men er for tiden på utkikk etter et sted å bo i Oslo ettersom hun starter studier der til høsten.

– Santino bor i Bergen, men jeg får se om jeg klarer å lokke han med meg til Oslo, forteller hun.

Glad for å ha barna hjemme

Katrine Moholt har foreløpig ingen problemer med å ha datteren i hus.

– Hun sitter alltid og spiller på pianoet og viser meg nye sanger annenhver dag, det er utrolig kjekt, forteller hun.

I tillegg til Evelina, har Moholt sønnen Markus (23) og Sofia Linn (6) med ektemannen Snorre Harstad (49).

– Jeg har tre barn, og det er når jeg ser at barna mine gjør det de liker at jeg blir stolt. Det er det viktigste, forteller Moholt.

Moholt skal i sommer lede «Allsang på grensen» på TV 2 sammen med Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Hun legger ikke skjul på at det er ekstra stas å se datteren slå gjennom i musikkbransjen.

– Der klart det er stas, nå kan sommeren bare komme. Musikk handler om å gi ekstra stemning, noe jeg tror er spesielt viktig nå under korona, forteller hun.