Korona-ekspert tar over kjendisenes Instagram

Anthoy Fauci leder USAs nasjonale institutt for allergi og infeksjonssykdommer.

79-åringen har vært en høyt respektert rådgiver for regjeringen under koronapandemien. Nå har han slått seg sammen med noen av verdens største stjerner i kampanjen #PassTheMic, skriver amerikanske The Huffington Post.

Kampanjen går ut på at Fauci skal ta over kjendisenes sosiale medier i en hel dag, hva gjelder både Instagram, Facebook og Twitter, for å nå ut til flest mulig med smittevernsregler og annen viktig fakta om covid-19.

Torsdag denne uken er Julia Roberts' kontoer først ut. I skrivende stund ser man Fauci og Roberts fortelle om pandemien på sistnevntes Instagramstory.

Kampanjen varer i tre uker, og andre kjendiser som har takket ja til å spre det viktige budskapet er norske Kristofer Hivju, Sarah Jessica Parker, Penélope Cruz, Hugh Jackman og Millie Bobby Brown.

Det er bevegelsen ONE som står bak kampanjen. På organisasjonens nettside står det at de er en global bevegelse som kjemper for å få slutt på fattigdom og forebygging av sykdom innen år 2030.