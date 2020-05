Erna endelig tilbake i Bergen

Fredag var hun tilbake i Bergen for første gang på tre måneder.

Solberg benyttet anledningen til å besøke Haukeland universitetssjukehus, hvor administrerende direktør Eivind Hansen og andre ansatte orienterte om hvordan koronaviruset har påvirket driften ved sykehuset.

– Vi har blitt kreative, sa ambulansearbeider Trym Jensen.

Solberg spurte om ambulansetjenesten har kommet opp i vanskelige situasjoner fordi de ikke kan vite om pasienter de skal hente med ulike diagnoser, også kan være smittet av korona.

– Vi vet ikke alltid hva vi kommer til, men da tar vi våre forholdsregler. Da kler vi oss opp i fullt smittevernutstyr. Vi prøver også å bare gå én inn, at den andre ikke går inn i situasjonen. Slik er det alltid én ren person, forklarte Jensen.

Erna Solberg sa at dersom smitten blusser opp igjen, vil man heretter satse på lokale tiltak i stedet for å innføre regler som gjelder for hele landet.

– Strategien vår er at vi skal ta det tidlig, at vi skal ta det på lokal oppblomstring, sa statsministeren.

Solberg sa at koronakrisen har vært en læring i omstilling for oss alle, men at krisen ikke er over før vi har en vaksine.

– Jeg må si jeg har vært imponert over evnen i det norske samfunnet, ikke minst innen helsevesenet, til å snu seg rundt, sa statsministeren.

– Norge har ikke hatt overdødelighet i denne perioden. Det er et godt resultat i seg selv. Det sier noe om at de omfattende smitteverntiltakene har fungert. Vi har lav dødelighet blant de som er syke også. Det sier noe om kvaliteten i helsevesenet, så det er god grunn til å si at her har det vært gjort en formidabel jobb, sa Solberg.