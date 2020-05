Idrettsparet selger leiligheten sin

Håndballproffen Amanda Kurtovic (28) og tidligere hockeyspiller og Vålerenga-kaptein Brede Csiszar (33) har lagt ut leiligheten sin på Grünerløkka for salg, bare litt over ett år etter de kjøpte den i 2019.

Leiligheten ligger ute med en prisantydning på omtrent 6,9 millioner og har et bruksareal på 91 kvadratmeter.

Kurtovic forteller i en melding til God kveld Norge at de allerede har funnet noe nytt.

– Vi skal selge leiligheten vår på løkka fordi vi har funnet noe annet, skriver hun.

Forlovet seg

Noe mer om hvor de flytter vil ikke landslagsspilleren kommentere.

TIL SALGS: Leiligheten er fra 1890, men oppusset i 2019. Foto: Stian Frøysang

I september 2017 kunne God kveld Norge avsløre at idrettsparet hadde funnet tonen, og i april i år ble det kjent at paret har tatt steget videre og forlovet seg.

– Det har vært veldig spesielt, og vi har kost oss masse. Alt ble med en gang mye større og ekte, fortalte Csiszar til TV 2 i april, og avslørte at frieriet kom som et sjokk på Kurtovic.

For et år siden forlot Csiszar Vålerenga og hockeygarderoben for en yrkeskarriere som brannmann. Han har lagt bak seg over 500 kamper på isen siden han kom til klubben som 19-åring i 2006.

Kurtovic er fortsatt aktiv håndballspiller og spiller til vanlig for håndballklubben Györ i Ungarn. Likevel har landslagsspilleren og forloveden eid leilighet på Grünerløkka fram til nå.

Stor interesse

Ansvarlig megler forteller at leiligheten som ligger ute til salgs huker av mange punkter på en sjekkliste, med god planløsning, høy standard, stukkatur, peis og god takhøyde.

– Det er allerede stor interesse for den. Vi har allerede hatt en privat visning, forteller eiendomsmegler Caroline Ringså Ask, i Proaktiv, til God kveld Norge.

Ask opplyser at prisene holder seg godt tross koronakrisen.