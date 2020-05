– Jeg hadde sagt nei til Manchester United

Se B36-Skála fra kl. 14.30

Meinhard Egilsson Olsen (23) er tilbake i færøysk fotball etter et kort opphold i Kristiansund i fjor. Planen var å fortsette i utlandet. Olsen signerte en kontrakt med en utenlandsk agent, men det gikk ikke slik han hadde håpet.

I stedet er han tilbake i B36, klubben han spilte for før Kristiansund-eventyret. Olsen er en av de heteste spillerne i ligaen for øyeblikket. Han har scoret to mål på to kamper, og har raskt blitt en offensiv nøkkelspiller for serietoeren.

Spesielt Solskjær-møte

I Kristiansund slet han ofte benken. Det ble sporadiske innhopp, men Olsen tar med seg mange gode opplevelser fra året i norsk fotball. Han fikk blant annet møte Manchester United på Ullevaal.

– Jeg pleier å si at jeg er den første fra Færøyene som har slått en tunnel på en Premier League-spiller. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er i hvert fall min versjon av historien, sier han med et smil.

Det var Diogo Dalot som var den uheldige motspilleren.

Å spille mot et storlag som Manchester United ga mersmak, selv om han helst ikke ville hatt Paul Pogba og Marcus Rashford som lagkompiser.

MØTTE STJERNENE: Meinhard Olsen sier kampen mot Manchester United var et minne for livet. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg tror jeg hadde sagt nei hvis Manchester United kom, for jeg er Chelsea-fan, ler Olsen.

– Det var 26 000 på stadion. Selv om det bare var en treningskamp er det sånne kamper du husker. Du møter verdensstjerner. Det er sånn man husker for resten av livet. Det er ikke sikkert at man får så mange av de kampene.

Han forteller om et spesielt møte med Ole Gunnar Solskjær etter treningskampen i Oslo.

OPPMUNTRING: Ole Gunnar Solskjær visste godt hvem Meinhard Olsen var. Foto: Privat.

– I spillertunnelen etter kampen ventet jeg på at spillerne skulle bli ferdig å dusje. Jeg sto der, og plutselig kom han bort til meg og spurte om det hadde vært morsomt å spille. Han gratulerte meg med debuten på landslaget. En eller to uker tidligere hadde vi spilt mot Spania. Han spurte om det var størst å spille på fullsatt Ullevaal eller å få landslagsdebuten. Samtalen varte bare et minutt, men det var en bra følelse av å snakke med manageren i verdens største fotballklubb. Og han hadde litt innsideinformasjon om meg. Han interesserte seg for hva jeg gjorde. Det viser format at han brydde seg. Jeg hadde ikke forventet meg det, forteller kantspilleren.

– Brukte tid på ting jeg ikke skulle gjort

Meinhard Olsen forteller at det var en stor overgang fra å være deltidsspiller på Færøyene til heltidsspiller i Norge.

– Jeg var ikke så flink til å hvile etter treningene og brukte tid på ting jeg ikke skulle gjort. Å være profesjonell innebærer å hvile, spise riktig og legge seg til riktig tidspunkt. Selv om det er mye fritid er det viktig at man bruker den godt, erkjenner han.

23-åringen rakk å score ett mål i Eliteserien. Det kom i en periode der han følte ting var i ferd med å løsne.

– Vi spilte mot Herd og uken etter mot Tromsø. Jeg ble matchvinner to ganger på en uke. I de fire etterfølgende kampene satt jeg på benken i samtlige nitti minutter. Jeg følte at jeg hadde sjansen til å få spille litt. I stedet fikk jeg sjansen på et tidspunkt hvor jeg kanskje var litt skuffet og deppet. Det handler om timing. Men jeg var ikke bra nok da jeg fikk sjansen, så det faller litt tilbake på meg selv. Det enkle svaret er kanskje at jeg ikke var god nok, sier han.

– Kommer til å bli bedre

Nå er han blant de store profilene i Betri Deildin, det øverste nivået på Færøyene. Til tross for at han foreløpig står uten deltidsjobb, trives den målfarlige kantspilleren med tilværelsen.

– Det er godt å være tilbake i B36. Jeg synes vi har en veldig spennende tropp. På treningene er vi er skudd på, men vi har det veldig gøy sammen etter treningene. Det er godt å være tilbake i klubben hvor jeg kanskje har hatt min beste periode. Personlig har jeg scoret noen mål i år, men det bor mer i meg. Jo flere kamper jeg får spilt, jo bedre kommer jeg til å bli, advarer han.

Og kanskje venter et nytt proff-eventyr for krølltoppen?

– Man har alltid drømmer, så kan man diskutere om de er realistiske. Jeg tror det er sunt å ha store drømmer, også drømmer som er for store. Det verste som kan skje er at man ikke oppnår drømmene, men man må alltid ha et mål som kanskje er for høyt. Hvis ikke mister man fort motivasjon. Hvis man bare er fornøyd med hverdagen, utvikler man seg ikke. Man må sette høye mål for å utvikle seg, avslutter han.

Se B36-Skála fra kl. 14.30