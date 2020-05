Kan slippe den ubehagelige korona-testen

FHI vil teste for korona via spytt.

Det skriver FHI i den nyeste risikovurderingen, melder VG.

Å påvise korona gjennom en spyttprøve vil gjøre det mye enklere å gjennomføre testene.

– I dag foregår prøvetakingen enten ved dyp neseprøve eller halsprøve. En prøvepensel føres meget langt inn i nesen og/eller langt bak i halsen. Spesielt neseprøven kan være svært ubehagelig, skriver fungerende seksjonsleder i FHI Karoline Bragstad i en e-post til VG.

Spytt vil muligens kunne introduseres som prøvetakingsmateriale i løpet av noen uker, ifølge FHI. Målet er at folk skal kunne ta prøven selv.

Dersom metoden viser seg å fungere, vil man både kunne spare beskyttelsesutstyr og være mindre sårbare i forhold til leveranser av prøveutstyr.

– Vi er optimistiske, men må undersøke nærmere at metoden ikke er vesentlig dårligere enn dyp neseprøve eller halsprøve og at det er mulig å få til en god logistikk for at mange kan prøvetas på denne måten, uttaler Bragstad til VG.