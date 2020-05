– Jeg har ikke gitt meg med modellgreiene enda, men de mener at jeg er litt for tjukk

Etter at Adrian Sellevoll var med på skandaleprogrammet «Ex on the Beach» har karrieren hans skutt til værs. Men nå velger han å satse spesielt på én ting.

– Jeg har ikke forandret meg så mye fra den tiden jeg satt på gutterommet med kompiser og lagde låter og fløy rundt, forteller Adrian Sellevoll (22) til God morgen Norge.

Etter at Sellevoll var med på «Ex on the Beach», har han vært med på ulike realityprogrammer som «Farmen kjendis» og «Skal vi danse». I tillegg har bergenseren en modellkarriere og en musikkarriere.

– Jeg har alltid vært en livsnyter. Jeg har ikke endret så mye på det, jeg har bare eksponert mer av den galskapen jeg holder på med til det norske folk, sier Sellevoll.

Ble sendt til Milano

Ikke lenge etter Sellevoll kom hjem fra innspillingen av «Ex on the Beach», signerte han med EB Models og ble sendt til Milano. Det tok ikke lang tid før han jobbet med store merker som Armani og Birkenstock.

– Det var gjennombruddet mitt der nede, forteller modellen.

Det var under moteuken i Milano i 2018 at bergenseren gikk for Armani.

– Jeg har ikke gitt meg med de modellgreiene enda, men de mener at jeg er litt for tjukk, sier Sellevoll.

22-åringer forklarer at det er enda strengere krav om å være tynn nå enn det var i 2018.

– Guttene der er rundt 6o kilo, og jeg veier snart 80 kilo. Jeg skulle helst veid 70 kilo hvis jeg skulle vært innafor som modell der nede, forteller bergenseren.

Satser på musikken

Det var ikke på grunn av vekten at Sellevoll reiste hjem fra modellivet i Milano. Han ville heller satse på musikken – noe han har holdt på med siden han var 14 år.

– Musikken tok mer og mer plass, og da måte jeg ta et valg, sier Sellevoll og fortsetter:

– Selv om jeg gjerne skulle gjort begge deler, så må man klare å enten kombinere det eller så må man gi seg med det ene eller det andre.