Spennende retter fra Midtøsten

Linda Noor er daglig leder i Minotenk. Her er hennes oppskrifter på tre tradisjonelle retter fra den arabiske verden.

Oppskrift maqloobeh:

En tradisjonell palestinsk rett, som også er populær i store deler av Midtøsten. Det finnes mange ulike varianter, og retten kan lages med både kylling og lam. Denne oppskriften er med kylling.

Ingredienser:

1 hel kylling som deles i biter eller en halv kilo kyllingfilet

1 stor aubergine eller 2 små (blomkål kan også brukes)

3-4 poteter

3 løk/eventuelt hvitløk også hvis man ønsker

3-4 kopper med basmatiris som legges i vann, gjerne kvelden i forveien

En neve ristede pinjekjerner eller ristede mandler til å strø over

En neve fersk, hakket persille

Smør og olje til steking

Kokende vann

Krydder:

Hel kardemomme

Hel kanel

Pepper

Paprikakrydder

Arabisk blandingskrydder (for eksempel Seven Spices)

Spisskummin Gurkemeie

Salt

Slik gjør du:

Ha en stor kjele til å koke kraft med kyllingen, en av løkene og krydder. La det først brune seg i smør eller olje, før man tilsetter ca. en liter kokende vann og lar det koke til kyllingen er mør. I mellomtiden kutter man opp poteter, løk og aubergine i skiver. Legg gjerne aubergine i saltet vann. Alle grønnsakene stekes i olje til har fått en fin, gylden farge. Legges så til side på kjøkkenpapir for å trekke bort overflødig olje. Når kyllingen og kraften er klart, plukkes kyllingen ut og kraften siles. En ny, stor gryte tas i bruk, hvor man starter med å legge lag med kylling i bunn, så litt ris, så aubergine, poteter og løk, og resten av risen. Kraften fylles over, til den så vidt dekker risen. La kjelen få et oppkok, før varmen skrues ned, og man lar risen stå og dampe i kraften. Når risen er klar, helles kjelen opp ned (maqloobeh betyr opp-ned på arabisk) på et stort fat og spres litt utover. Finhakket persille og ristede pinjekjerner eller mandler strøs over, og retten er klar til å spises! Serveres med salat og naturell yoghurt.

Oppskrift pakora med myntesaus:

Pakora kan lages både med og uten kylling, men det er en utmerket rett å ha som vegetarisk alternativ, så denne oppskriften er uten kylling. Pakora er en populær siderett i ramadan på høytider som eid.

Ingredienser:

2 store poteter

1 stor aubergine

1 stor løk

2-3 ferske grønne chili

1 neve hakket, fersk koriander

1 spiseskje revet fersk ingefær

Ca. 1-2 desiliter kikertmel

Olje til frityrsteking

Krydder:

½ ts salt

½ ts pepper

½ ts spisskummin (hele frø)

½ ts gurkemeie

1 ts Garam masala krydderblanding

En knivsodd Chili powder hvis man ønsker den ekstra sterk

Slik gjør du:

Skjær alle grønnsakene så tynt som mulig, potetene og ingefær kan gjerne raspes på rivjern. Bland alle grønnsakene i en bolle, og kna blandingen godt sammen. Tilsett krydder og kikertmel og bland godt sammen med hendene, så det blir en deig. Varm oljen godt i en romslig kjele eller wokpanne. Sjekk gjerne med en liten prøve av grønnsakene, om oljen er varm nok. Flyer den raskt opp, er det klart. Stek i ønskede porsjoner (gjerne en spiseskje-størrelse) til pakoraene får en fin, gylden stekefarge på alle sider. Ikke ha for mange oppi på samme tid. Legg de ferdigstekte pakoraene på kjøkkenpapir så de kan trekke av seg overflødig olje.

Oppskrift mynteyoghurt (Mynte chutney):

Denne kan brukes både som dipp til pakora, samosaer eller papadum, eller som tilbehør til risretter som biryani.

Ingredienser:

En neve fersk mynte

Litt fersk koriander

2-3 ts limejuice

2 vårløk

Salt og pepper

Et beger naturell yoghurt

Eventuelt fersk eller tørket chili hvis man ønsker det sterkt

Slik gjør du:

Alt kan mikses sammen i en blender, eller man kan spare en del av yoghurten, og blande i til slutt, for å lage en tykkere dipp.