Rosenborg søkte om over fire millioner kroner i kompensasjon – får bare 65 000

Det skapte overskrifter da Rosenborg søkte om kompensasjon på 4,4 millioner kroner for tapte inntekter under pandemien. Enkelte Eliteserien-klubber hadde ikke søkt i det hele tatt, og ingen var i nærheten av å be om like stor kompensasjon.

Rosenborg hadde imidlertid tolket regelverket annerledes enn de andre og til sammen søkt om mer penger enn de andre lagene til sammen.

Avspist med småpenger

Nå viser det seg at de kunne spart seg bryet.

Overfor Dagbladet bekrefter direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen, at RBK kun får 65 000 kroner i kompensasjon.

– De søkte om få dekt tapte inntekter som vi mener ikke er kompensasjonsberettiget. Det er blant annet knyttet til at eliteseriekampene er utsatt og ikke avlyst, altså at de vil bli spilt ved en senere anledning, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, til Dagbladet.

Rosenborg hadde blant annet søkt om å få dekket et bortfall på sesongkortsalg på mellom 3 og 4 millioner kroner – som eneste Eliteserien-klubb.

– Der er det en politisk diskusjon om det skal dekkes og hvordan det eventuelt skal dekkes. Det kan i så fall komme i en senere krisepakke, men det blir en vurdering som må tas videre.

– Så blir det et spørsmål om det skal bli laget en kompensasjonsordning for kamper som blir avholdt uten tilskuere. Det er et politisk spørsmål, forteller direktør Paulsen til Dagbladet.

Hockey-Norge jubler

En av dem som kan juble derimot er Norges Ishockeyforbund. Norsk hockey har lidd stort av at sluttspillet ble avlyst. Nå får forbundet 24,4 millioner i kompensasjon.

I ishockeyforbundet er det naturlig nok stor glede over millionene som nå kommer inn.

- Dette betyr mye for klubbene. Det er de som får penger, og ikke oss i så stor grad. Klubbene er vinnerne, det er de som ikke fikk spilt sluttspillet og ikke fikk penger gjennom ordinære kanaler, sier generalsekretær Ottar Eide til NTB.

Han sier forbundet har hatt god dialog med Lotteritilsynet i hele prosessen og forsto at søknaden var innenfor rammene for ordningen.

Ordningen det nå utbetales penger fra gjelder tapte inntekter i mars og april. Den største søknaden som fortsatt er under behandling stammer fra Norges Skiforbund og er på 23 millioner kroner.

Vikersund Idrettsforening har på sin side fått innvilget en kompensasjon på drøye 7,7 millioner kroner. Det har sammenheng med den avlyste Raw Air-avslutningen i hopp.

Birken, som måtte avlyse Birkebeinerrennet i mars, har også fått godkjent sin søknad på i overkant av to millioner. Lillehammer Skiklubb får utbetalt 2,5 millioner.

En rekke andre arrangører har også fått godkjent kompensasjon på millionbeløp – blant dem Norges Fotballforbund, Geilo idrettslag, Molde håndball og Glassverket idrettsforening.