Ringes ned av frustrerte nordmenn: – Mange settes i en vanskelig situasjon

Koronaviruset har kastet om på ferieplanene for mange nordmenn. Nå ligger det an til hyttetur med svigerforeldre i stedet for en uke på Spanias solfylte strender.

Mange har betalt tusenvis av kroner for flybillett, hotell og leiebil, og vil gjerne ha pengene tilbake. Frende Forsikring bekrefter at de får mange henvendelser for tiden.

– Ja, vi har aldri opplevd lignende pågang, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring til TV 2.

Is i magen

Slettemoen forklarer at når et flyselskap eller reiseselskap innstiller reisen din, har du krav på full refusjon. Derfor krever forsikringsselskapene bekreftelse på hva du får dekket fra flyselskap, turoperatør, hotell, leiebilfirma eller andre man har forhåndsbetalt til før de kan behandle krav fra kunder.

– Forsikringsselskapet dekker det du ikke har krav på å få dekket av andre, sier Slettemoen.

Samtidig oppgir mange kunder at de sliter med å få tak i reiseselskapene. Her er rådet imidlertid å ha is i magen.

I utgangspunktet skal passasjerer få beskjed to uker før reisen om flyet eller turen går som planlagt eller om den er kansellert.

Krev pengene tilbake

Akkurat nå er mange opptatt av hvordan de skal forholde seg til sommerferien og innbetaling av restbeløp, sier Frendes kommunikasjonssjef.

– Vi får høre at folk er fortvilet over at det tar tid å få pengene igjen, og får spørsmål om vi kan forskuttere for reiseselskapene. At feriebudsjettet er bundet opp hos reiseselskapene, gjør situasjonen vanskelig for mange som kunne tenke seg å bruke de 30 000 kronene på å feriere i Norge i sommer, sier Slettemoen.

Flere selskaper tilbyr tilgodelapper og cashpoints når reisene kanselleres. Dersom man takker ja til et slikt tilbud, gir man i praksis et usikret lån til selskapet, med den usikkerhet det medfører.

Forbrukerrådet anbefaler på generelt grunnlag å kreve pengene tilbake.

Fem ganger så mange saker

Forsikringsselskapet Tryg har fått inn rundt 30 000 saker om refusjon etter reise, og venter enda flere nå som reiserådet er forlenget gjennom sommeren.

– Det er hvert fall fem ganger så mange saker som normalt. Vi ansetter nå ekstraordinært mange sommervikarer og flytter personell til avdelingen som jobber med reiserefusjoner, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Han forteller om mange kunder som er frustrerte fordi de ikke har fått pengene sine tilbake fra fly- og reiseselskaper.

– Flere har betalt inn mye på en ferie de ikke får tatt, og trenger pengene til en ferie i Norge i stedet. Får man ikke pengene før i høst, settes mange i en vanskelig situasjon, sier Irgens.

2500 telefoner om dagen

Fremtind Forsikring, som er eid av SpareBank 1 og DNB, får daglig rundt 500 telefoner som angår reise og avbestilling i forbindelse med koronasitasjonen.

– Da det stod på som verst rundt påsketider, var vi oppe i 2500 telefoner om dagen. Antall avbestillinger er over det dobbelte av hva vi hadde i hele 2019, sier kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind.

I fjor hadde Fremtind cirka 23.000 avbestillingssaker – hittil i år har de passert 53.000.

– Vi opplever at kundene er utålmodige, naturligvis. Det har vi all forståelse for, men det tar en del tid for oss å svare opp alle henvendelser, grunnet den store saksmengden, sier Rudi.

Forsikringsselskapet ser at en del kunder sliter med å få kontakt med reisearrangørene sine, og derfor henvender seg til dem i stedet.

– Vi er da pent nødt til å sende kundene tilbake til reisearrangør for å kartlegge hva de kan få av refusjoner der først.

– Mange er fortvilte

Europeiske Reiseforsikring forteller om en enorm pågang helt siden viruset ble påvist i Europa, før det eksploderte da smitten kom til Norge.

– Gjennom mange uker i strekk hadde vi 4-5 ganger så mange reiserelaterte henvendelser som i normale uker. Nå har det roet seg noe, men vi har fortsatt mer å gjøre enn i de mest travle ferieukene, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

De fleste som kontakter If lurer på hva de skal gjøre med sommerferien sin, hva som dekkes av reiseforsikringen og hva de risikerer ved å reise.

– Det er mange som er fortvilte fordi de ikke får kontakt med fly- eller reiseselskapet sitt, eller fordi de må vente i lang tid på å få pengene sine. I disse tilfellene kan vi dessverre ikke gjøre så mye annet enn å be folk om å smøre seg med tålmodighet. Er det fly- eller reiseselskapet som kansellerer reisen, er det de som ikke leverer varen du har betalt for, og som skal refundere pengene. Dette dekkes ikke av reiseforsikringen, sier Handeland.

Gjensidige har mottatt rundt 30 000 «korona-saker» om avbestilling av reiser. Mange er frustrerte over at fly- eller reiseselskap ikke betaler dem tilbake.

– Vi veileder dem så godt vi kan, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.