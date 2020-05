Frp vil senke terskelen for å sende barn i fengsel: – Et helt idiotisk forslag

Fremskrittspartiet ønsker å ta drastiske grep for å bekjempe gjengkriminalitet.

I et forslag til Stortinget foreslår Fremskrittspartiet (Frp) ti tiltak som skal forhindre gjengkriminalitet.

– Gjengkriminaliteten i hovedstaden er ute av kontroll. Det er åpenbart at tiltakene vi har i dag ikke fungerer. Vi er nødt til å ta grep, sier Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen til TV 2.

Han har utarbeidet forslaget sammen med partikollega Kari Kjønaas Kjos. De mener det er på tide å senke terskelen for fengsling av barn og gi kriminelle ungdommer strengere straff.

– Dette er et helt idiotisk forslag. Det vil kun gjøre vondt verre, sier SV-politiker Petter Eide.

– Må få konsekvenser

Frp mener at Norge må innføre nye tiltak for å få kontroll på den grove ungdomskriminaliteten. Et av forslagene er å senke terskelen for fengsling av barn under 18 år, samt å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år.

De foreslår også å opprette et lukket institusjonstilbud for barn under den strafferettslige lavalder som har begått kriminelle handlinger.

– Politiet står uten virkemidler til å kontrollere disse ungdommene. Vi får ikke fjernet ungdommene fra det kriminelle miljøet. Derfor tror jeg vi må bruke fengsel, vi vet at det funker og er en god måte å rehabilitere kriminelle, sier Amundsen.

Dette er Frps forslag: 1. Senke terskelen for fengsling som sanksjonsform for barn under 18 år. 2. Et lukket institusjonstilbud for barn under den strafferettslige lavalder som har begått kriminelle handlinger. 3. Generell bevæpning av politiet. 4. Fjerne strafferabatt på flere lovbrudd. 5. De som har begått tidligere lovbrudd skal få strengere straff. 6. Senke terskelen for å ilegge oppholds- og besøksforbud for kriminelle områder hvor de tidligere har begått kriminalitet. 7. Strengere straff for kriminalitet utført i kriminalbelastede områder. 8. Gjøre det enklere for politiet å inndra verdier som er tilegnet gjennom kriminelle handlinger. 9. Reversering av den kriminelle lavalderen fra 15 år til 14 år, slik den var frem til 1987. 10. Ansvarliggjøring av foreldrene til de kriminelle barna.

Med det nåværende regelverket settes ungdom kun i fengsel når det er helt nødvendig. Det kun åtte personer under 18 år som sitter i fengsel nå, og disse har alle begått drap.

Amundsen sier at målet er å hjelpe ungdommene før de havner i fengsel eller blir plassert på en lukket institusjon, men synes det er viktig at ungdommene opplever at de kriminelle handlingene får konsekvenser.

- Er du bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for en ungdom å sitte i fengsel eller på en lukket institusjon?

– Jeg tror det vil være til barnets beste. De vil bli tatt vekk fra det kriminelle miljøet og få tydelige grenser og mulighet til å bli rehabilitert, sier Amundsen.

Katastrofalt for ungdommen

Petter Eide i SV har fulgt situasjonen med ungdomskriminalitet i Oslo tett i flere år. Han mener det er viktig å ta situasjonen på alvor, men er dypt uenig i at gjengkriminaliteten i hovedstaden er ute av kontroll.

– De aller fleste ungdommer i Oslo er lovlydige, flinke på skolen og aktive med fritidsinteresser. Det er en liten gjeng kriminelle og det er i hovedsak ungdom med levekårsutfordringer, sier Eide.

IDIOTISK: Petter Eide kaller Frps forslag idiotisk. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Han mener det viktigste man kan gjøre for å bekjempe gjengkriminalitet er å forebygge og hjelpe ungdommene.

– De må selvfølgelig stilles til ansvar, men å tro at det vil være rehabiliterende å putte en 16-åring i fengsel er like dumt som å tro på julenissen. Det vil være en katastrofe for ungdommen og kun gjøre vondt verre, sier Eide.

Barneombudet skriver på sine sider at de mener ungdom under 18 år ikke bør sitte i fengsel, og at man alltid bør finne andre løsninger.

Staff til foreldre

Frp mener også at foreldre i større grad må stilles til ansvar for barnas kriminelle handlinger.

TA GREP: Per Willy Amundsen mener Norge må ta grep for å stoppe ungdomskriminalitet. Foto: Vidar Ruud

– Alle forstår at når et barn på ti år begår en kriminell handling så har man sviktet i hjemmet. Når foreldre har sviktet i å oppdra sine barn, bør vi vurdere om det skal få sanksjoner, sier Amundsen.

Han forklarer at dette blant annet kan dreie seg om økonomiske sanksjoner.

– Foreldre kan for eksempel bli frattatt trygderettigheter eller få andre økonomiske sanksjoner, sier Amundsen.

– Oppsiktsvekkende

SV-politiker Petter Eide reagerer sterkt på at Frp vurderer å straffe foreldrene til de kriminelle ungdommene.

– Det er helt oppsiktsvekkende at de vil straffe foreldre som allerede sliter økonomisk, sier Eide.

Han tror også at det kan få uønskede konsekvenser å innføre sanksjoner mot foreldrene.

– Jeg tror familiene vil miste ytterligere tillit til politiet, noe som vil være svært uheldig, sier Eide.

Håper på støtte

Tiltakene skal formelt legges frem i Stortinget på tirsdag. Per-Willy Amundsen håper at de vil få støtte av flere partier.

– Jeg håper de andre partiene innser at det er på tide å sette i gang strengere tiltak, sier Amundsen.

Petter Eide tror derimot ingen vil støtte Frps forslag.

– Ingen er interessert i dette, de vil stå helt alene i Stortinget, sier Eide.