Dette er verdens nye episenter for koronaviruset: – Hva vil du jeg skal gjøre?

Viruset har så langt tatt livet av totalt 19.971 personer i landet.

Offentlige helseeksperter sier de reelle tallene kan være opptil 15 ganger høyere, da landet foretar svært få tester for virussmitte.

Overfylte sykehus gjør at flere dør hjemme i sine egne hjem, skriver den tyske kringkasteren Deutsche Welle.

Fredag kveld fastslår Verdens helseorganisasjon (WHO) at Sør-Amerika er det nye episenteret for koronapandemien.

I forrige uke ble presidenten spurt av journalister om den høye smitten som vokser i en voldsom fart.

– Hva så? Hva vil du at jeg skal gjøre?, svarte Bolsonaro.

I tillegg har han tidligere uttalt at koronaviruset ikke er mer enn en liten influensa. I tillegg har han beskyldt Kina for å spre hysteri rundt pandemien.

– Boikottet tiltakene

Han har fått mye av skylden for hvordan smitten har spredt seg i landet.

– Presidenten har jo selv boikottet tiltakene. I mine øyne har han oppført seg fullstendig rabiat i sin motstand mot smittehindrende tiltak i Brasil, har samfunnsgeograf Torkjell Leira tidligere fortalt til TV 2.

Samfunnsgeografen mener at landets regjering kunne gjort mye annerledes for å begrense smittespredningen i landet ytterligere.

– Landet er stort og har over 200 millioner innbyggere, så det er ingen overraskelse at mange blir smittet. Men de nasjonale myndighetene har vært alt for dårlige og trege med å innføre nye smitteverntiltak. Bolsonaro har unnlatt å iverksette sterke nasjonale tiltak, det er delstatene, kommunene og byene som selv har måttet gå i front, sa han.

I likhet med Donald Trump, tror Bolsonaro at pandemien har blitt orkestrert for å skade ham og Trump.

For å vise at han ikke var bekymret for viruset, besøke Bolsonaro og en delegasjon fra Brasil den amerikanske presidenten. Etter turen til Florida, testet flere i delegasjonen positivt for Covid-19.

– Flere hundre har dødd av medisinene

Tidligere denne uken oppfordret det brasilianske helsedepartementet folk om å bruke malariamedisinene klorokin og hydroksyklorokin mot selv milde tilfeller av koronaviruset.

Det er noe president Jair Bolsonaro lenge har oppfordret til, til tross for manglende vitenskapelige beviser for at medisinene er effektive som behandling av koronaviruset. Leger i landet frykter at flere hundre personer har dødd de siste ukene som følge av malariamedisinene. Det etter at folk har tatt dem hjemme uten medisinsk tilsyn.

Pasientene i landet er nødt til å skrive under på at de har blitt informert om de potensielle bivirkningene av medisinene, som inkluderer blant annet hjerte- og lungeproblemer.

Brasil er landet med tredje flest koronasmittede i verden.