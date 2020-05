– Det finnes ikke bevis for at en vaksine kan beskytte mot viruset

Lege Wasim Zahid sier det fortsatt ikke finnes bevis for at en vaksine kan beskytte mot koronaviruset.

Siden koronaviruset begynte å spre seg verden over, har en løsning på problemet blitt diskutert og jobbet med.

Det har blitt snakket mye om, og det er blitt brukt store ressurser på å få i stand en vaksine.

Men kan man garantere at det noengang vil komme en slik vaksine?

Tidligere professor ved Harvard Medical School, William Haseltine, advarer mot at vi ikke nødvendigvis vil klare å lage en vaksine.

– Kanskje vil vaksinen komme, men den er på ingen måte trygg. Hver gang vi har prøvd å lage en vaksine mot SARS og MERS, har de faktisk ikke beskyttet mot sykdommene, sa Haseltine til Reuters.

Legen Wasim Zahid, som er spesialist i indremedisin og kardiologi, deler den oppfatningen.

– Det er veldig vanskelig å si når eller om en vaksine blir klar. Dette er et helt nytt virus, så arbeidet med en vaksine måtte på mange måter starte fra scratch, sier Zahid.

Har troen på smitteverntiltak

Haseltine tror den beste måten å bekjempe pandemien på er å prøve å holde den nede gjennom nøye påvisning av smittetilfeller og strenge restriksjoner.

Han sier til Reuters at selv om en vaksine er et alternativ over tid, vil han ikke stole på den. I stedet oppfordrer han folk til å fortsette å vaske hendene, holde avstand og bruke masker.

Den amerikanske professoren er internasjonalt anerkjent for sin vaksine- og DNA-forskning. William Haseltine var i en årrekke blant de ledende forskerne innen HIV og AIDS.

– Finnes ingen bevis

Wasim Zahid har også fått med seg at flere har forsøkt å komme med tidsanslag på når en vaksine vil stå klar, og at de varierer.

– Forskere fra Oxford i England har sagt at en vaksine kan være klar høsten 2020. Andre snakker om en vaksine først om 18 måneder. Men ikke alle er like optimistiske. 18 måneder er optimistisk. For flere og flere eksperter mener at en vaksine kanskje er flere år unna, ikke flere måneder, sier han.

– Det finnes fortsatt ikke bevis for at en vaksine kan beskytte mot koronaviruset. Disse nye RNA og DNA-baserte vaksinene er ikke engang testet ennå, sier Zahid.

Tidkrevende arbeid

Zahid sier det er flere som jobber med å få stand en vaksine, og at noen selskaper allerede har begynt å teste på mennesker.

Men Zahid forklarer at det er mange faser man må gjennom for å få en vaksine klar.

– Når utviklingen av vaksinen har kommet så langt at man skal teste den på mennesker, er det først unge og friske som skal testes. Om de får den forventede immunresponsen, går man videre og tester på flere. Til slutt skal vaksinen testes i stort omfang på flere tusen personer, sier legen.

Legen sier videre at det ikke er problemfritt å få testet en vaksine som skal hjelpe mot covid-19.

– Selve testingen tar tid. Skal man finne ut at en vaksine fungerer må man vite at testpersonene faktisk blir immune. Det er vanskelig den dag i dag, siden man ikke kan påføre smitte som kan være skadelig på personer, men man må se at vaksinen fungerer ute i samfunnet, sier Zahid.

Han forklarer at smitteverntiltakene gjør akkurat dette utfordrende.

– Akkurat nå er det vanskelige testforhold. Det at det er satt i verk smitteverntiltak verden over, gjør at det å teste en vaksine ute i samfunnet ikke ville gitt gode resultater. Man må bli utsatt for smitte for å finne ut om vaksinen fungerer, sier han.

Ser for seg tre scenarioer

Zahid legger frem tre scenarioer som han mener kan vise seg å være fremtiden med viruset.

– Det første er at alle i befolkningen får viruset. De som overlever blir immune, og vi får flokkimmunitet som beskytter mot fremtidige utbrudd, sier han.

Et annet scenario legen skisserer er at korona blir den nye influensaen.

– Koronaviruset blir endemisk og kommer i bølger hvert år på samme måte som influensaen, sier Zahid.

Det siste mulige utfallet er at vi får i stand en vaksine som gir beskyttende immunitet.

– Vanskeligere å oppdage

Zahid sier at det er vanskeligere å få covid-19 under kontroll enn det var med SARS og MERS.

– SARS og MERS gjorde den smittede mye sykere enn det vi ser med covid-19. De som var smittet var da lettere å identifisere og isolere, og man fikk raskere kontroll, sier han.

Legen forklarer derfor at de virusene oppførte seg helt annerledes enn det nye koronaviruset.

– Covid-19 har spredd seg i mye større grad, det er mer smittsomt og de aller fleste blir ikke så syke av det. Derfor kan man kanskje si at det kommer mer snikende på en og er vanskeligere å oppdage, sier Zahid.

Gradvis gjenåpning

Zahid tror enn så lenge at en gradvis gjenåpning er veien å gå.

– Nå er det strenge smitteverntiltak. Hvis de lettes på gradvis på en kontrollert måte, har man verktøyene til å isolere og behandle på en rask og god måte hvis det kommer nye utbrudd igjen, sier Zahid.