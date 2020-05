De siste årene har de svenske sprinterne vært dominerende i verdenscupsirkuset.

Stina Nilsson, Maja Dahlqvist, Jonna Sundling og Hanna Falk har gitt våre blågule naboer mye å juble for. Forrige vinter meldte også Linn Svahn seg på. Hun vant sågar hele sprintcupen sammenlagt.

Svahns gjennombrudd sammenfalt med en av karrierens største nedturer for veteranen Falk.

30-åringen måtte innse at hele 2019/20-sesongen røk på grunn av en ryggskade.

I oktober bekreftet svensken at hun måtte operere. Resten av sesongen gikk med til rehabilitering. Falk gjorde comeback i sesongens siste sprintrenn på Konnerud. Der gikk hun videre til kvartfinale. Nå ser hun frem mot en ny sesong, mer motivert enn noensinne.

– Jeg lå i fosterstilling i tre måneder i høst, så jeg har hvilt nok, sier Falk til Expressen.

Motgangen startet lenge før ryggproblemene.

– Først hadde jeg en dårlig vår da jeg fikk et seigt virus. I september ble det akutt med ryggen. Det har vært et skitår, forteller sprinteren.

Da ryggen slo seg vrang, så Falk mørkt på tilværelsen.

– Det var som å begynne på nytt med alt. Det første målet var å komme tilbake til en normal hverdag. Bare det å ha det bra igjen og kunne sove om nettene, sier hun.

Nå har hun og samboeren kjøpt seg hus i Ulricehamn. Falk fikk også en opptur da hun ble nylig tatt ut på landslaget for kommende sesong, til tross for at resultatene naturlig nok har uteblitt.

– For meg var det virkelig ikke en selvfølge. Delvis på grunn av skaden, delvis på grunn av hvordan koronaviruset har påvirket forbundet. Jeg var forberedt på litt av hvert, avslører sprinteren.