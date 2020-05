Derfor bør også rike mennesker synes synd på seg selv

Koronakrisen er en trussel mot psykisk helse verden over, ifølge FN. Det gjelder også i Norge, hvor en undersøkelse ved Universitetet i Oslo viser en kraftig økning i symptomer på angst og depresjon.

Den amerikanske professoren Brené Brown har forsket på menneskers følelsesliv i 20 år og skrevet flere bestselgende bøker om emnet. Hun mener det er viktig at også mennesker som har et privilegert liv tillater seg å synes synd på seg selv og anerkjenne at de sliter – spesielt i disse dager.

EKSPERT PÅ MENNESKER: Professor Brené Brown har forsket på menneskers følelsesliv i 20 år. Her er hun fotografert i Los Angeles i 2019. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

– En av tingene som jeg ser skjer nå, er at folk rangerer lidelse. De sier at «jeg kan ikke være lei meg, fordi jeg har et trygt hjem og ressurser» eller «jeg kan ikke være trist når jeg er syk fordi jeg er ikke død». Man tenker at det bare er de menneskene som har det aller verst som får lov til å føle at de sliter, sier Brown.

Og det gjør ikke ting bedre, ifølge professoren.

– Alt vi har lært viser at å sammenligne lidelse ikke hjelper noen, inkludert de som har det verst. Så du trenger ikke å sammenligne, men du må beholde perspektiv, utdyper hun i Fredrik Skavlans intervjuserie «SKAVLAN + 1».

– Mot sin hensikt

Brown sier det på generelt grunnlag er viktig at folk anerkjenner de negative følelsene de har. Hvis ikke kan man fort føle seg enda verre.

– Det er ok å føle. Vi opplever sorg, frykt, angst, usikkerhet og sårbarhet, og den eneste måten å komme seg gjennom det på er å anerkjenne det. Hvis vi bruker all vår energi og innsats på å late som vi har det bra, når vi ikke egentlig har det, så virker det mot sin hensikt. Og det vil være det som gjør at vi ikke får det bra, forklarer hun.

– Må være forståelsesfulle

En annen ting professoren mener man bør ta hensyn til om dagen, er at små endringer i livet til unge mennesker kan virke store for dem.

– Barna våre går glipp av store rituelle seremonier som skoleavslutninger, de sliter virkelig. Og her blir det vanskelig. Fordi vi kan jo være enige i at vi må ha perspektiv.

Samtidig er perspektiv et resultat av erfaring. Jo mer erfaring vi har i livet, desto mer perspektiv har vi, forklarer Brown.

– Og for de unge, hvis de går glipp av en skoleavslutning eller et eller annet arrangement, så har de ikke 40-50 år med perspektiv å sette det inn i. Livet deres er mindre og erfaringen er begrenset, og det hjelper ikke å se på de unge og si «bit det i deg», «kom over det» eller «du tror du har det ille? La meg fortelle deg hvordan det var før!». Det hjelper ikke.

– Den lille krisen deres er stor nok for dem?

– Ja! Hjertene våre er store nok til å få plass til alles lidelse. Empati og medfølelse har ikke begrensninger. Det er ikke som pizza, «Nå skal jeg gi deg et stykke og da har jeg bare sju igjen». Det fungerer ikke sånn. Jo mer vi anerkjenner at andre har det vondt og møter det med medfølelse, desto mer medfølelse har vi.

Stress ødela forholdet

Brown har også råd å komme med til par som føler at de sliter litt ekstra om dagen, med mer hjemmetid og mindre energi.

Hun forteller at hun og ektemannen, som jobber som lege, utviklet et eget system etter at forholdet fikk seg noen støkker da begge var slitne etter mange stressende jobbdager.

– Jeg kunne komme hjem fra en jobbreise, og hele veien hjem fra flyplassen tenkte jeg «Takk og pris for at jeg snart er hjemme, jeg skal bare kollapse og slappe av, dette har vært tøft og vanskelig».

Men virkeligheten som møtte henne hjemme var en helt annen.

– Jeg ante ikke at han tenkte «Takk og pris for at hun snart er hjemme, fordi nå trenger jeg å hvile. Det har vært utrolig slitsomt å både jobbe og ta vare på barna». Så da jeg åpnet døra fikk jeg barn, fotballdrakter, svømmebriller og fotballsko i fanget. Det skapte mye anspenthet.

Løsningen: Si hvor mye batteri du har igjen

Løsningen ble at Brown og mannen begynte å fortelle hverandre hvor mye batterikapasitet hver av dem hadde igjen.

– Så jeg kunne komme hjem fra en jobbtur og si «Jeg er på 20 prosent», mens han kunne svare «Ånei, jeg er på 22». Så da fant vi ut at vi manglet nesten 60 og måtte finne ut av hva vi skulle gjøre med det.

Paret bestemte seg for å lage noen enkle grunnregler sammen med barna:

– Bare bruk hyggelige ord. Det er ikke lov å rope eller være slem. Og man må vise med ansiktet at man er hyggelig også, for noen ganger kunne jeg si hyggelige ord, men så sa barna at «ansiktet ditt stemmer ikke overens med de ordene». Si unnskyld når du tar feil. Ha det mer gøy, ramser Brown opp.

– Så det fungerte og det lærte meg at alle rådene jeg fikk før jeg giftet meg om at ekteskap er 50/50 er «bullshit». Fordi gode ekteskap er ikke 50/50. Gode ekteskap er når du kan bidra med 90 når partneren din har 10. Det er ikke så bærekraftig, men du kan også stole på at partneren din bidrar med 90 når du har 10. For det er virkeligheten, vi er ikke alltid på 50 prosent, fortsetter hun.

– Ikke gå fra hverandre nå

Noen par opplever kanskje at koronasituasjonen har ført til lange perioder der begge parter har lavt batterinivå. Det gjelder også Brown og mannen, som har funnet trøst i å ta et steg tilbake og forsøke å se seg selv fra utsiden.

– Når ting blir vanskelig, så zoomer vi ut og prøver å se oss selv fra utsiden og se på hvordan vi interagerer. Hva ville vi sagt om dem? Og han sa at vi mest sannsynlig ville sagt at «det der er et par som har mye stress og som lever i ekstraordinære omstendigheter. De burde gi seg selv en liten pustepause».

Brown tror at de fleste par kan ha behov for en ekstra pustepause, og oppfordrer par som sliter og vurderer å gjøre det slutt nå til å holde ut litt til.

– Jeg har en venn som sendte meg en melding her om dagen hvor hun skrev: «Jeg skal skille meg». Jeg svarte: «Ikke ta noen forhastede beslutninger». Det er som mannen min sier til pasientene sine hele tiden: «Ikke ta noen store beslutninger om å forbli gift når du har barn som fortsatt er under fire år gamle».

