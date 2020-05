Rykket ut til melding om brann – avslørte cannabisplantasje

Politifolkene la merke til en karakteristisk lukt da de skulle sjekke en melding om brann på en adresse i Hønefoss. To personer er pågrepet.

Politiet fikk melding onsdag fra brannvesenet om et branntilløp ved en bolig mellom Hønefoss og Vikersund. Politipatruljen som reiste ut, konstaterte at en engangsgrill hadde ført til branntilløp i en yttervegg.

Så la politifolkene merke til noe annet.

– Man kjente at det luktet cannabis og fant en plantasje i huset, sier operasjonsleder Truls Fjeld til TV 2.

En utenlandsk statsborger i 20-årene som befant seg på adressen, ble pågrepet.

Torsdag ettermiddag ble nok en person pågrepet etter at politiet fikk tips om at en mann befant seg ved huset. Mannen som ble pågrepet torsdag, har samme nasjonalitet som vedkommende som ble tatt onsdag.

Ifølge operasjonslederen dreier det seg om noen hundre planter.

– Det er ikke noen stor plantasje i den forstand, men det er såpass at det krever en del utstyr og en del strøm for å drive det. Så det er ikke for hvem som helst, sier Fjeld.