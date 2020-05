Pinlig tabbe da Manchester United-legenden ble presentert

Tidligere Manchester United- og Milan-stopper Jaap Stam er ny hovedtrener for MLS-klubben FC Cincinnati, men presentasjonen av nederlenderen gikk nok ikke helt som amerikanerne hadde ønsket.

Klubben ønsket nemlig Stam velkommen på Twitter med et bilde av det de angivelig trodde var Stam, men som raskt ble avslørt var en helt annen person: Tinus van Teunenbroek, en ukjent ungdomstrener i Ajax.

– Han mangler Stams karakteristiske føflekk i pannen, noe som raskt forsterket mistanken, skriver Fox Sports om forvekslingen.

– Den skallede mannen har også på seg Ajax-slips, påpeker De Telegraaf.

Velkomsten ble senere slettet av klubben.

– Bli med på å ønske vår faktisk nye trener velkommen, skriver klubben i en ny Twitter-melding med bilde av Jaap Stam.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020

Stam har tidligere hatt trenerjobber i engelske Reading og klubbene PEC Zwolle og Feyenoord i hjemlandet Nederland.

Stam trakk seg fra jobben i Feyenoord i oktober i fjor etter at storklubben røk 0-4 for Ajax i Eredivisie. Klubbledelsen sa på det tidspunktet at de håpet den tidligere Manchester United-spilleren ville fortsette.

Nå går turen videre til nordamerikanske MLS. I FC Cinncinati har Yohann Damet vært midlertidig trener denne sesongen etter at Ron Jans ga seg i februar. Sistnevnte trakk seg tolv dager før sesongtstart, i kjølvannet av at han ble etterforsket for å ha kommet med rasistiske uttalelser.

– Det er en drøm for meg å komme til USA for å jobbe i MLS og en klubb som FC Cincinnati. Jeg har alltid likt landet og mentaliteten til amerikanerne, sier Stam til klubbens nettsider.

Jaap Stam spilte 67 landskamper for Nederland, men satte størst spor etter seg som spiller i Manchester United. Der tok han fire ligatitler og bidro til klubbens berømte trippeltriumf i 1999.

Han har også en fortid som spiller i Milan og Lazio.