«Dyrt, dumt og umoralsk» å hente flyktninger fra Moria

Flyktningopposisjonen i Stortinget, anført av Kristelig Folkeparti, jobber under høytrykk for å skaffe flertall for å hente barn fra Moria-leiren i Hellas.

Samtidig har Frp brukt tiden på å regne ut hva dette vil koste, sammenlignet med å hjelpe flyktningbarn i nærområdene. Svaret viser at regnestykket ikke går opp, verken økonomisk eller moralsk, mener Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim.

Symbolpolitikk

En enslig mindreårig flyktning som hentes til Norge koster 1,2 millioner kroner. For samme beløp kan Norge hjelpe 240 syriske krigsflyktninger i leirene i Jordan. Å hente flyktningebarn fra Moria-leiren er ikke løsningen, mener Frp.

– Dette er en symbolpolitikk som ikke har noen ting med å hjelpe mennesker å gjøre. Enkelte politikere i Norge gjør dette for å vise sin solidaritet. Men hvis vi virkelig ønsker å hjelpe, bør vi satse på å hjelpe krigsflyktninger i nærområdene, sier Engen-Helgheim til TV 2.

Han har selv besøkt leire for syriske krigsflyktninger i Jordan, administrert av FNs høykommisær for flyktninger, og mener at norsk bistand i disse leirene hjelper langt flere, og er langt mer effektivt enn å hente et fåtall flyktningbarn til Norge fra Moria.

– Umoralsk!

– Vi kan hjelpe 8300 krigsflyktninger i nærområdene for samme sum som 35 enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Så er det helt umoralsk, ja helt hårreisende, å gå inn på et sånt forslag i det hele tatt. Det har ingenting med hjelp å gjøre. Det er bare for å tekkes egne velgere her i Norge, tordner Engen-Helgheim.

Han ber politikere i KrF, Ap, SV og Venstre tenke seg om.

– En slik politikk vil gjøre vondt verre. Men det aller verste er at vi gir et signal om at nå er det muligheter for å komme til Europa, uten spesielt god grunn, og få opphold. Da vil langt flere legge ut på reise og langt flere vil ende opp i nød, og verste fall død, fordi man driver en dumsnill politikk i Europa, sier Engen-Helgheim.

– Symbol, men ikke symbolpolitikk

Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan avviser at ønsket om å hente flyktningbarn fra Moria er symbolpolitikk for å tekkes egne velgere i Norge. Men han innrømmer at Moria er blitt et symbol.

– Moria er jo blitt et begrep som inneholder en holdning og et uttrykk for at her er det mennesker som ikke blir håndtert på en god måte, og hvor det bør være en felles-europeisk løsning som også Norge kan og bør være en del av, sier Grøvan.

Til tross for en massiv kampanje, stort politisk press og rystende reportasjer om forholdene i Moria, lover Frp kamp mot ethvert forslag om å hente Moria-flyktninger til Norge.

Hvis noen flyktninger hentes til Norge, vil flere legge ut på den farlige reisen mot Europa og ende opp i lidelse og nød, sier Engen-Helgheim.

Foreløpig er det ikke flertall for forslag om å hente Moria-flyktninger til Norge, men det jobbes både i regjering og på Stortinget for å mobilisere flertall for en slik løsning.

KrF har varslet at partiet om nødvendig går til opposisjonen for å etablere et flertall.

Moria-saken er, ved siden av kampen mot liberalisering i bio- og genteknologiloven, viktige hjertesaker for KrF. På tirsdag kan de risikere å tape begge deler.