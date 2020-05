Jordan Henderson (29) roser samholdet i Liverpool-laget, men han er sikker på at fotballpausen har vært vanskelig for mange av lagkameratene.

Etter å ha vært stoppet fra å trene sammen i ni uker, kunne Liverpool-spillerne omsider begynne å trille ball sammen igjen denne uken.

– Det har vært mye kontakt mellom spillerne, men også med støtteapparatet. Vi har hatt treningsøkter over nett for å holde det gående og for å kunne fleipe litt med hverandre. Det er alltid viktig. Guttene har vært briljante, sier Liverpools Jordan Henderson til klubbens nettsider.

I grupper på fem personer og med strenge smittevernregler var spillerne tilbake på treningsfeltet i første steg mot å starte opp sesongen igjen.

– Mange av dem har hatt det vanskelig, spesielt de som bor alene, men de har hatt støtten fra lagkameratene og klubben. Jeg er sikker på at det har hjulpet dem. Det er viktig i disse tider, sier Liverpools kaptein.

Koronapausen har gitt Henderson tid til å lengte tilbake på banen.

– Du savner mange ting. Du savner å spille fotball, men også du lengter også etter å se lagkameratene, slå av en spøk i garderoben og alt som hører med. Man savner det ganske mye, så det er godt når ballen har begynt å rulle igjen og vi kan komme tilbake på trening, sier Henderson.

Klopp gir spillerne frihet

De siste dagene har Premier League-profiler som Troy Deeney fra Watford og Chelseas N'Golo Kanté droppet av trene på grunn av koronafrykt.

– Det er klart at dette er spillernes valg. Det sa jeg også før treningen. Signerer du en kontrakt, er det vanligvis slik at de møter opp når jeg sier det, men sånn er det ikke nå. Det er ingen straff eller restriksjoner. Det er kun deres egen avgjørelse, og vi støtter spillernes valg uansett, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Football Daily.

Så langt er det ingen Liverpool-spillere som har nektet å trene.

– Vi vet hva vi har lov til å gjøre, og det kan løses på forskjellige måter. Du må bare holde deg til reglementet. Det er ikke noe problem. Det som skjer de neste dagene og ukene og utviklingen i landet er viktig, for det kan føre til endringer for oss. Vi må hele tiden forberede oss på fremtiden, selv om vi ikke vet når ting skjer, sier Klopp.

– Det er merkelig ikke å ta en dusj etter trening og toalettene ser annerledes ut. Det er utfordrende tider for alle. Vi vet ikke når det blir normale tilstander igjen, så vi må bli vant til situasjonen og bruke tiden best mulig, fortsetter den tidligere Mainz- og Dortmund-treneren.

Klopp følte seg som politi

Jürgen Klopp er i ekstase over å være tilbake på treningsfeltet.

– Jeg skiftet hjemme før trening. Jeg følte meg som en politibetjent da jeg endelig fikk på meg uniformen av riktig årsak. Det føltes spesielt. Det var veldig fint å se alle på Melwood, sier Klopp til Football Daily.

Klopp forteller at spillerne han er ved godt mot etter den lange pausen.

– De har hatt sin lengste pause noensinne. Vanligvis har landslagsspillerne bare to uker eller noe sånt på sommeren, så de hadde litt å bli vant til igjen, men førsteinntrykket var veldig, veldig positivt, sier Klopp.

Det gjenstår ni ligakamper av sesongen for Liverpool, som trenger kun seks poeng for å sikre Premier Leaguet-tittelen. Liverpool leder ligaen med hele 25 poeng ned til Manchester City på andreplass.