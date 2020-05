Trump droppet munnbind under fabrikkbesøk

President Donald Trump valgte ikke å dekke ansiktet under et besøk på en Ford-fabrikk i Michigan torsdag.

Torsdag besøkte president Donald Trump en Ford-fabrikk utenfor Detroit i delstaten Michigan. Bilfabrikken produserer nå respiratorer og annet smittevernutstyr.

Det var knyttet spenning til hvorvidt presidenten skulle bruke munnbind under besøket. Fords retningslinjer går ut på at alle som oppholder seg i fabrikken, skal bruke personlig verneutstyr, deriblant munnbind. Retningslinjene er kommunisert til Det hvite hus, ifølge nyhetsbyrået AP.

Trump har imidlertid konsekvent nektet å opptre offentlig med munnbind. Han bruker ikke munnbind under pressebriefinger ved Det hvite hus, selv om det er innført regler også der og alle reporterne må dekke ansiktet.

– Ikke nødvendig

Ved avreisen fra Det hvite hus torsdag fikk Trump spørsmål om han hadde tenkt å dekke ansiktet under besøket.

– Jeg vet ikke, vi skal se på det. Mange har stilt meg det spørsmålet. Jeg ønsker at landet skal vende tilbake til normalen. Jeg vil ha normalitet, sa presidenten.

Under omvisningen hadde samtlige Ford-representanter og alle pressefolkene på seg beskyttelse foran ansiktet – alle unntatt presidenten.

På spørsmål om hvilke tanker han har gjort seg rundt valget om å droppe beskyttelse, svarte Trump at han hadde på seg både munnbind og briller før han kom til området hvor pressen ventet.

– Jeg hadde på briller og maske i sted, men jeg ville ikke gi pressen gleden av å se det. Jeg hadde det på i området bak her.

– Hvorfor ville du ikke ha det på her?

– Det er ikke nødvendig her. Alle her er testet og jeg er testet. Jeg ble testet i morges, så det er ikke nødvendig, sa Trump.

HAR LAGT OM PRODUKSJONEN: Ford-fabrikken produserer nå respiratorer og annet smittevernutstyr. REUTERS/Leah Millis

– Men alle sjefene har på masker?

– Vel, det er deres valg. Jeg fikk valget og jeg hadde på en i et område hvor de ønsket det. Det var veldig fint. Men de sa at det var ikke nødvendig.

– Hva med eksempelet du setter for andre amerikanere når de ser deg uten maske?

– Jeg mener det statuerer et eksempel begge veier. Jeg hadde på maske i sted, sa Trump, som også viste fram en svart maske han sa han hadde hatt på før han møtte pressen.

Ba om respekt

I et åpent brev til presidenten ba Michigans statsadvokat, demokraten Dana Nessel, innstendig om at Trump skulle bruke munnbind under besøket.

– Selv om vi ikke vil forsøke å hindre deg fra å besøke Fords anlegg, ber jeg om at du under besøket respekterer den store innsatsen fra mennene og kvinnene hos Ford – og i hele delstaten – ved å dekke ansiktet, skriver Nessel.

– Det er ikke bare Fords politikk, som følge av guvernørens pålegg. Det er loven i denne delstaten, skriver Nessel.

«LIBERATE MICHIGAN»

Michigan har mer enn 53.000 rapporterte tilfeller av covid-19, og omkring 5000 har dødd av sykdommen.

Det hører med til historien at Trump har et anstrengt forhold til delstatens demokratiske guvernør Gretchen Whitmer. Whitmer har tidligere kritisert måten sentrale myndigheter har håndtert krisen på.

Onsdag truet Trump med å holde tilbake offentlige midler til Michigan. Trump mener at en ordning med stemmegivning via post er noe delstatsmyndighetene driver med for at han skal komme dårligere ut.

Presidenten har også åpent gått ut mot Michigans smittevernpolitikk. Trump er en sterk tilhenger av at samfunnet skal åpne slik at økonomien kommer i gang igjen. I forrige måned sendte han ut en Twitter-melding med teksten «LIBERATE MICHIGAN».