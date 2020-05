– Vi kan ikke sitte rolig og se på denne lidelsen

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) mener Norge har et moralsk ansvar for å hente sårbare flyktninger fra Hellas.

– Dette har Tyskland, Luxembourg og Portugal fått til. Hvorfor skulle ikke Norge greie dette? undrer Bondevik.

– Men KrF sitter i regjering. Hva er det som gjør at de ikke lykkes med dette?

– Jeg vet at KrF i regjering kjemper for å få til en løsning, og det gjør de også nå i Stortinget hvor saken kommer til behandling. Det er andre partier dette nå står på, men jeg håper de kommer til en enighet, sier den tidligere KrF-lederen.

Som TV 2 meldte onsdag har KrF nå svart opposisjonen at de er villige til å forhandle i Moria-saken, hvis en løsning med Høyre på stortinget ikke når frem.

Skjebneuke

Bondevik mener Norge har et politisk, moralsk og humanitært ansvar for å hente flyktninger fra de greske flyktningleirene.

– Alle mennesker er like verdifulle. De barna og den andre, som lider i Moria-leiren er like verdifulle som deg og meg. Da kan vi ikke sitte rolig og se på denne lidelsen uten å gjøre noe.

Etter planen skal Stortinget tirsdag behandle et forslag om å hente sårbare flyktninger fra Hellas. Trolig blir selve voteringen skjøvet på fordi samme dag skal en annen avgjørende sak for KrF opp til behandling: Endringene i bioteknologiloven.

– Det blir en spennende dag på tirsdag, og det blir også en dag som viser viktigheten av å ha et klart verdiparti som KrF, sier Bondevik, og legger til:

– Begge disse spørsmålene er viktige for KrF, og de samler KrF på tvers av andre uenigheter.

PÅ BANEN: KrFs fremste partinestor avbryte hytteferien i Stavern for å komme på banen foran partiets skjebneuke. Foto: Sofie Prestegård

Advarer mot radikale endringer

Kristelig Folkeparti på Stortinget jobber nå på spreng for å overbevise flest mulig av Frps stortingsrepresentanter for å hindre de største liberaliseringene av bioteknologiloven på 16 år. For KrF er dette en verdikamp, mener Bondevik.

– Det er derfor KrF også kjemper så hardt for det det i utgangspunktet var enighet om i Granavolden-plattformen som regjeringen styrer på.

Blant endringene KrF vil stoppe er at eggdonasjon blir lovlig, at enslige skal kunne få assistert befruktning og at alle kvinner skal få tidlig ultralyd. Bondevik sier at det ikke er alle nyvinninger på bioteknologiområde som bør avvises.

– Men en skal være varsom fordi teknologien kan misbrukes og det kan innebære utvikling i retning av et sorteringssamfunn. Derfor må vi være på vakt og stå opp for noen viktige prinsipper; nemlig at alle er like verdifulle, sier han.

– Kan KrF sitte i regjering og administrere så svære endringer i bioteknologiloven?

– Det vil ikke jeg blande meg opp i. Det får dagens partiledelse og stortingsgruppe vurdere.

Bondevik advarer Stortinget mot å gjøre radikale endringer i loven.

– Jeg er opptatt av en grundig behandling slik at en ikke tar for lange steg som ikke er mulig å reversere, og det virker som at saksbehandlingen her har vært litt uvanlig, sier den tidligere statsministeren.

Og det er uvanlig at Stortinget gjør et så omfattende lovarbeid som i denne saken. Saksordfører for saken Tuva Moflag (Ap) forklarer hvorfor:

– Det er klart at denne saksbehandlingen er litt uvanlig fordi KrF fikk gjennomslag for vetorett mot endringer i bioteknologiloven i regjeringsplattformen i fjor, og det selv om et flertall på Stortinget egentlig ønsker disse endringene, sier sier Moflag fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

- KrF vil alltid være på barrikadene

På selveste Kristi himmelfartsdag tar den tidligere KrF-lederen seg også tid til å gi noen råd til partiet sitt. For øyeblikket ligger KrF med en oppslutning på 3,6 prosent på snittet av målingene.

Skal partiet komme seg over sperregrensen ved neste stortingsvalg må de vinne verdikampene, mener han – og viser til bioteknologistriden og Moria-saken som tydelige eksempler på dette.

– Vi vet at mange er mot KrFs standpunkt i slike spørsmål, men det er tilstrekkelig mange som deler vårt syn, og de kan kanskje se viktigheten av et slikt verdiparti og dermed bidra til å gi Kristelig Folkeparti et løft.

– Så hvor avgjørende er det at KrF vinner disse verdikampene?

– Veldig viktig. Og om en skal tape noen slag så er det ikke dermed sagt at en har tapt krigen. Det kommer nok nye anledninger igjen, og da vil KrF alltid være på barrikadene.